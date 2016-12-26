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В селе Заозерье начинается работа по созданию туристского инвестиционного проекта

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В селе Заозерье начинается работа по созданию туристского инвестиционного проекта

Село Заозерье удачно расположено на популярном маршруте Москва-Углич. Амбициозные планы и проекты по развитию туризма в селе презентуют 24 декабря 2016 г.

В программе: презентация нового двухсотстраничного иллюстрированного номера журнала "Углече поле" полностью посвященного истории села, интерактивная экскурсия с осмотром зданий под инвестпроект, мастер-классы, презентация русско-французского фотопроекта "Заозерье" и установка первого туристского указателя. В мероприятии примут участие представители Департамента по туризму Ярославской области, администрации Угличского муниципального района, представители СМИ, люди пожертвовавшие средства на издание журнала в рамках краудфандинг-проекта.

Проект по сбору средств на журнал "Углече поле", организованный местной учительницей английского языка из заозерской школы Аленой Петуховой собрал 200 тысяч рублей на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Необходимая сумма была успешно собрана благодаря щедрым, заинтересованным в знании отечественной истории людям (среди них было достаточно и тех, чьи корни связаны с Заозерьем).

Село Заозерье связано с большим количеством знаменитых фамилий (Салтыков-Щедрин, Волконские, Одоевские). История и сохранившийся облик одного из самых богатых сел Угличского уезда станут основой для нового инвестпроекта в регионе. На данный момент в селе нет туристкой инфраструктуры, но есть огромные потенциал для ее развития на базе десятка сохранившихся купеческих особняков, богатого исторического материала и огромного желания местных жителей.

Как отметил главный редактор журнала "Углече поле" и председатель угличского отделения ВООПиК Алексей Суслов: "Теперь дело за тем, чтобы, оглядываясь на славное прошлое, учась предприимчивости у своих предков (вспомнить только заозерца Якова Щукина, который в самой Москве смог заработать на культуре, организовав Театр и сад "Эрмитаж"!), объединиться и общими усилиями граждан, власти и бизнеса развить в селе туристическую составляющую и, тем самым, создать Заозерью перспективное будущее."

В Ярославской области уже имеются яркие проекты по развитию туризма в сельской территории: хрестоматийный уже пример Вятского, деревня Мартыново, Учма, Великое. Жители Заозерья и Администрация Угличского района рассчитывают на поддержку Правительства Ярославской области по развитию данной территории в сфере туризма и совместной работе над развитием инвестпроекта.

Контактное лицо: Воронова Юлия, директор туристского информационного центра "Углич"
+7 (910) 964 50 34 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ТИЦ Углич

 

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