В связи с трагическими событиями в Беслане 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.

Слово «террор», которое сегодня знают все, существует во многих странах мира и обозначает страх и ужас. Именно страх и ужас вызывают у людей действия террористов.

Угличский район не остаётся в стороне и не отворачивается от всемирной беды, внося посильный вклад в антитеррористическое просвещение детей, подростков и молодежи. Мы должны знать об этом как можно больше, чтобы избежать трагических последствий.

3 сентября в 16:00 на площади Успенской участники МОО "МОГУ" проведут патриотическую акцию "Территория Мира". В рамках акции планируются мастер-классы по изготовлению бумажных журавликов, ромашек (оригами) и конкурс детского рисунка на асфальте "Пусть всегда будет солнце!"

4 сентября в 14:30 в Парке Победы состоится традиционная патриотическая акция «Голуби мира над Волгой».

Террористов не нужно бояться, ведь наш страх делает их только сильнее! Нам необходимо быть внимательным и бдительным! Беречь свое здоровье и здоровье наших близких!