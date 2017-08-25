3 сентября в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.
Слово «террор», которое сегодня знают все, существует во многих странах мира и обозначает страх и ужас. Именно страх и ужас вызывают у людей действия террористов.
Угличский район не остаётся в стороне и не отворачивается от всемирной беды, внося посильный вклад в антитеррористическое просвещение детей, подростков и молодежи. Мы должны знать об этом как можно больше, чтобы избежать трагических последствий.
3 сентября в 16:00 на площади Успенской участники МОО "МОГУ" проведут патриотическую акцию "Территория Мира". В рамках акции планируются мастер-классы по изготовлению бумажных журавликов, ромашек (оригами) и конкурс детского рисунка на асфальте "Пусть всегда будет солнце!"
4 сентября в 14:30 в Парке Победы состоится традиционная патриотическая акция «Голуби мира над Волгой».
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