В Тутаеве прошёл Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу в экипировке

В минувшие выходные в Тутаеве прошёл Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу (в экипировке)

Традиционно команда угличских спортсменов по пауэрлифтингу приняла участие в этих соревнованиях, показав весьма не плохие результаты!

Арсеньев Илья 2 место

Гогин Дмитрий 1 место

Чернышова Алина 1 место + выполнение норм КМС

Рыканин Виктор 1 место + выполнение норм КМС.

Хочется отметить что Виктор Рыканин прежде тренировался в Угличе под руководством тренра Баскова В.Ю. а теперь в связи с обучением живёт в г. Ярославле и там же продолжает тренировки, но уже под руководством другого тренера.

Все ребята молодцы, показали свои лучшие результаты, хочется пожелать им новых побед и дальнейшего процветания пауэрлифтинга в нашем городе.

Тренер Аксельрод. В.С.