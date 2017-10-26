В минувшие выходные в Тутаеве прошёл Чемпионат и Первенство области по пауэрлифтингу (в экипировке)
Традиционно команда угличских спортсменов по пауэрлифтингу приняла участие в этих соревнованиях, показав весьма не плохие результаты!
Арсеньев Илья 2 место
Гогин Дмитрий 1 место
Чернышова Алина 1 место + выполнение норм КМС
Рыканин Виктор 1 место + выполнение норм КМС.
Хочется отметить что Виктор Рыканин прежде тренировался в Угличе под руководством тренра Баскова В.Ю. а теперь в связи с обучением живёт в г. Ярославле и там же продолжает тренировки, но уже под руководством другого тренера.
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