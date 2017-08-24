В детстве мои родители иногда употребляли "маты" и оправдывались: "Прости за мой французский".

Через пару лет я пошел в школу. А так как в школе учились дети из разных стран, учитель задал вопрос:

"Кто знает французский?"

Как оказалось, я не знал французский.