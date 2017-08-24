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В Углич прибудет «Литературный теплоход «Волжская волна – 2017»

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В Углич прибудет «Литературный теплоход «Волжская волна – 2017»

Приглашаем всех любителей современной художественной литературы, кто следит за литературными новинками воспользоваться возможностью и побывать на встрече с участниками проекта «Литературный теплоход «Волжская волна – 2017»

В состав «литературного десанта» входят известные российские писатели: Филимонов Олег Васильевич, Антипов Константин Валерьевич, Басинский Павел Валерьевич, Жданов Олег Олегович, Анташкевич Евгений Михайлович, Щербак Андрей Викторович, Чигрин Евгений Михайлович, Шаргунов Сергей Александрович, Поляков Юрий Михайлович, Еремин Борис, Смолин Игорь Владимирович, Варламов Алексей Николаевич, которые с удовольствием для всех желающих проведут автограф- сессию.Здесь же откроется однодневная мини книжная ярмарка от ведущих издательств страны.

Встреча с участниками проекта  «Литературный теплоход «Волжская волна – 2017» состоится в Музее современного авангардного искусства (Художественный салон, 2 этаж) 30 августа в 17.30.Вход свободный.

Управление культуры
Администрации Угличского муниципального района

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