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В Угличе состоится III Региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

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В Угличе состоится III Региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет с 27 февраля по 3 марта 2017 года в Угличе.

Worldskills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

На базе Угличского индустриально-педагогического колледжа и гостиницы "Москва" будут работать конкурсные площадки по компетенциям: «Туризм (сервис)» и «Администрирование отеля».

Цель чемпионата - совершенствование системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона, внедрение в систему профессионального образования Ярославской области лучших национальных и международных практик движения WSR, профессиональная ориентация молодежи.

Участниками соревнования станут обучающиеся профессиональных образовательных организаций: по компетенции Туризм (сервис) – 8 колледжей Ярославской области и Донской политехнический колледж (Тульская область); по компетенции Администрирование отеля – 5 колледжей Ярославской области и Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» (г. Москва).

Специалисты по туризму продемонстрируют свои умения и компетенции в подборе путешествия по заявке клиента, в разработке программы тематического тура, экскурсионной и досуговой программы, в проектировании нового туристского маршрута, в продвижении туристского продукта на рынке туруслуг, а также знания английского языка в профессиональной деятельности и способность оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства и решать возникающие профессиональные задачи. От каждого учебного заведения будет представлена команда из двух человек.

Будущие администраторы гостиниц в индивидуальных соревнованиях выполнят конкурсные задания, проверяющие умения и навыки беседы с клиентами отеля по телефону, бронирования номера или места в ресторане отеля, заселения и выезда гостей, действия в чрезвычайных обстоятельствах, выполнения кассовых операций, знания английского языка в деятельности администратора и способность адекватно и оперативно реагировать в стандартных и нестандартных ситуациях.

Победители регионального чемпионата представят Ярославскую область в своей компетенции на отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в г. Якутске.

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