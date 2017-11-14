В Угличском механико-технологическом колледже прошла игра «Веков связующая нить»

9 ноября в нашем колледже прошла увлекательная игра «Веков связующая нить», посвященная 100-летию Октябрьской революции, целью которой является формирование представлений об Октябрьской революции 1917 года, ее влиянии на общество и мировую историю. Игру подготовила преподаватель колледжа Бурова Наталия Владимировна

2017 год – год столетнего юбилея Революции 1917 года. Столетний рубеж – знаковый для исторической памяти.

Именно сейчас необходимо поддержать тенденцию примирения общества с событиями 1917 года и способствовать популяризации качественного исторического знания для извлечения из них уроков.

Игра «Веков связующая нить» состояла из семи этапов, на каждом из которых ребятам были предложены разнообразные задания. На этапе «Лозунги революции» из отдельных слов студенты составили самые популярные революционные лозунги, на этапе «Хронология революционных событий» восстановили хронологию событий, среди «Лиц революции» по характеристикам определили заданного лидера, сложили лото «Литература революции», ответили на вопросы викторины, послушали «Музыку революции» и нарисовали плакаты.

Наиболее подготовленными к игре «Веков связующая нить» оказались девушки группы 2Э-16, занявшие первое место.

Благодарим всех организаторов и участников конкурса за отзывчивость и живой интерес к истории родной страны.