Как говорится - если дама не закусывает водку, то возможно она на диете.

Чукча регистрирует в ЗАГСе ребёнка. Работница:

- Национальность?

- Китаец.

- Послушай, ты - чукча, жена у тебя - алеутка. Ну какой же он китаец?

- Это мой пятый ребёнок. А по статистике, однако, каждый пятый в мире ребёнок - китаец.