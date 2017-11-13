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В Угличском районе четыре человека пострадали после столкновения с лосем

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В Угличском районе четыре человека пострадали после столкновения с лосем

В Угличском районе произошла серьезная авария

Спровоцировал ее лось, который выбежал на трассу. Сохатый попал под колеса «Инфинити», затем водитель вылетел на встречку, где столкнулся с «Рено».

На место ДТП приехали спасатели и четырех человек из «Рено» доставили в больницу.

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