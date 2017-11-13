В погоне за призраком успеха люди зачастую строят первую половину жизни на чужом несчастье и огромном количестве ошибок. А затем проводят вторую половину жизни, исправляя допущенные ошибки или витают в облаках в поисках счастья.
Чукча регистрирует в ЗАГСе ребёнка. Работница: - Национальность? - Китаец. - Послушай, ты - чукча, жена у тебя - алеутка. Ну какой же он китаец? - Это мой пятый ребёнок. А по статистике, однако, каждый пятый в мире ребёнок - китаец.
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