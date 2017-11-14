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В Ярославле подвели итоги проекта «Бегом по Золотому кольцу» и установили памятный знак «Нулевой беговой километр»

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В Ярославле подвели итоги проекта «Бегом по Золотому кольцу» и установили памятный знак «Нулевой беговой километр»

В Ярославле подвели итоги проекта «Бегом по Золотому кольцу» и установили памятный знак «Нулевой беговой километр»

Начиная с 1 мая и до середины октября в его рамках было проведено 10 ярких беговых мероприятий, из которых семь – в Ярославской области, одно – в Московской, одно – в Костромской и заключительный этап в столице России Москве.

– У этого проекта своя индивидуальная история, – отметил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – В нем власть, бизнес и те, кто любит бег, объединились в команду и стали работать на популяризацию здорового образа жизни. Бег объединил и представителей разных видов спорта. И, уверен, через пару лет проект станет известен не только в России, но и во всем мире.

Каждый город запомнился чем-то особенным. Так, завершающий этап состоялся в Москве. Старт был дан на Университетской площади, рядом со зданием МГУ, а дистанция прошла по Воробьевым горам. В полумарафоне «Моя столица» приняли участие более 4500 бегунов.

Всероссийская федерация легкой атлетики отметила высочайший уровень организации мероприятия. По словам члена ее президиума, мастера спорта международного класса, девятикратного чемпиона СССР и двукратного чемпиона Европы Андрея Шляпникова, очень символично, что именно на Ярославской земле, на родине великих российских спортсменов, воплотился этот проект.

– Ярославский полумарафон признан победителем в номинации «Лучшее традиционное массовое соревнование России», – сказал Андрей Шляпников. – От федерации мы вручаем Ярославской области легкоатлетического «Оскара» за вклад в развитие и популяризацию легкой атлетики. Более того, могу с уверенностью сказать, что после реконструкции стадиона «Шинник» Ярославль сможет конкурировать и выдвигаться на проведение чемпионата мира по легкой атлетике среди студентов.

Проект «Бегом по Золотому кольцу» стартовал два года назад. На сегодняшний день в нем приняли участие 54 тысячи человек. Забеги прошли в 10 исторических городах четырех регионов Центральной России и способствовали развитию массового спорта и событийного туризма.

3 сентября в областном центре состоялся главный забег проекта – ярославский полумарафон. Его уникальный маршрут проложен в охранной зоне ЮНЕСКО, что привлекает большое количество спортсменов из других регионов.

Традиционно участники стартуют на Стрелке. Именно здесь сегодня и заложили памятный знак «Нулевой беговой километр».

Как отметил на церемонии Виктор Костин, при поддержке губернатора Дмитрия Миронова Ярославль стал столицей Золотого кольца:

– Ну а столица должна чем-то отличаться. Одним из таких знаков отличия и станет «Нулевой беговой километр». И очень символично, что он открывается в самом центре Золотого кольца.

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