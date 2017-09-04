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В Ярославле прошёл IV полумарафон «Золотое кольцо» который стал самым масштабным этапом проекта «Бегом по Золотому кольцу»

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В Ярославле прошёл IV полумарафон «Золотое кольцо» в котором приняли участие 6,5 тысячи человек

В IV полумарафоне «Золотое кольцо» приняли участие 6,5 тысячи человек

​В Ярославле прошел самый масштабный этап проекта «Бегом по Золотому кольцу» – IV полумарафон «Золотое кольцо».

В этом году, как и в прошлом, в рамках мероприятия состоялся чемпионат России по полумарафону. Вместе с любителями бега в город приехали ведущие российские спортсмены, в том числе члены национальной сборной.

– Ярославский полумарафон – это уже не просто рядовое спортивное событие, это настоящее беговое движение, – сказал первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – Наш город с прекрасной обновленной зоной ЮНЕСКО стал не только столицей Золотого кольца – он стал столицей бегового «Золотого кольца». Нулевой километр этой дистанции будет располагаться именно у нас, на Стрелке.

Лучшим на дистанции 21,1 километра стал 27-летний Сергей Петров. Кроме того, участники соревновались на 3 и 10 километрах. Были организованы также детские забеги на 300 и 600 метров и забег для людей с ограниченными возможностями. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 6500 человек.

В рамках мероприятия прошел фестиваль спорта «Дети и спорт – будущее России». На уникальной площадке каждый желающий мог попробовать себя практически в любом виде спорта, от единоборств до прыжков на батуте. Представители порядка сорока спортивных федераций продемонстрировали свои умения. Были организованы мастер-классы для детей с ограниченными возможностями, презентованы школьные спортивные клубы.

Также можно было попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, принять участие в играх и эстафетах с элементами разных видов спорта и в исконно русских забавах.

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