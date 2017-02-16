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В Ярославле стартует пилотный проект «Вокзал – лицо города»

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в Ярославле стартует пилотный проект «Вокзал – лицо города»

Вокзал Ярославль-Главный ждет модернизация

​В преддверии празднования 50-летия маршрута Золотое кольцо России в Ярославле стартует пилотный проект «Вокзал – лицо города».

Он направлен на эффективное использование вокзальных комплексов и прилегающей территории как объектов, обладающих общественно-деловой и информационно-туристической функцией. Эта работа проводится совместно Правительством Ярославской области и Северной железной дорогой. Первым – пробным – объектом реализации проекта станет вокзал Ярославль-Главный.

– Железнодорожные вокзалы – это ворота города. Они должны производить впечатление, как внешним видом, так и функциональностью, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Реализация проекта позволит вывести на новый уровень использование возможностей вокзала с точки зрения повышения туристической привлекательности Ярославля и региона в целом. Кроме того, территорию и помещения вокзала предполагается адаптировать для проведения культурных и просветительских мероприятий. Это пока инновационный для России опыт. Но он обусловлен необходимостью соответствовать требованиям времени и запросам международного туриста. Надеюсь, в дальнейшем он может быть использован в других городах маршрута Золотое кольцо России для создания единого информационного пространства.

Ярославль-Главный будет модернизирован и оснащен системами информационного обслуживания. Здесь можно будет в максимально удобной и наглядной форме получить информацию о достопримечательностях города, интересных мероприятиях и туристических маршрутах и программах, объектах индустрии гостеприимства, приобрести необходимые билеты и путевки.

Здание вокзала и его территория будут разделены на функциональные зоны, оснащенные мультимедийным оборудованием. В настоящее время разрабатывается дизайн-проект модернизации вокзала с учетом предложений экспертного сообщества.

Важная задача – сохранить и архитектурное своеобразие, и цельность объекта. Основное здание построено в 1952 году в стиле так называемого сталинского ампира и является памятником историко-культурного наследия. Башня вокзала и часы, декорированные символами знаков зодиака, уже давно стали уникальным стилевым элементом Привокзальной площади. Инициаторы проекта хотят дополнить идентичность современной функциональностью.

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