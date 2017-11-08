В Ярославле в День народного единства прошли два турнира по КУДО

4 ноября в Ярославском спортивном комплексе «Атлант» прошли сразу два турнира по КУДО - Чемпионат Ярославской области среди студентов на призы НП «Спортивный Клуб «Буревестник-Верхняя Волга» и межрегиональный турнир на Кубок мэра города Ярославля

Сто тридцать спортсменов из восьми регионов России разыгрывали двадцать три комплекта наград

Кудоисты спортивной школы «Витязь» приняли участие в обоих турнирах и в итоге привезли с соревнований одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

У девушек в категории 200+ единиц первое место завоевала Ксения Румянцева. У юниорок в абсолютной категории второе место заняла Татьяна Зуйкова, лишь совсем немного уступив своей давней сопернице – двукратной чемпионке России из Иваново. В категории 230 единиц среди юношей третье место завоевал Галкин Евгений. В более тяжелой весовой категории – 240 единиц среди мужчин, второе место у Никитина Артема.

На турнирах присутствовал и главный тренер сборной России по КУДО В.И. Зорин. Целью своего визита Владимир Ильич назвал отбор кандидатов в национальную сборную, а кудоисты Ярославской области являются одними из сильнейших в нашей стране.

Спортивная школа «Витязь» благодарит ООО «Форма» в лице генерального директора Смирнова Александра Ивановича за постоянную помощь и поддержку КУДО в Угличе.