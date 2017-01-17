  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС

Сегодня

Посещаемость

0.png5.png1.png2.png4.png7.png0.png3.png
Сегодня:7755
Вчера:1362
За неделю:9117
За месяц:19746
Всего:5124703

О Вас:

  • Ваш IP: 141.8.142.49
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

216
Online
17.01.2017 18:58

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Это радио реклама

В Угличе готовятся к Крещению

Подробности
Просмотров: 13

В Угличе готовятся к Крещению

В Угличе стартовала подготовка к великому православному празднику - Крещению. Уже определили места для купелей.

По традиции, в ночь с 18 на 19 января христиане окунутся в иордани- проруби, вырубленной в форме креста. Но чтобы омовение прошло безопасно, следует соблюдать ряд правил. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Перед обрядом категорически запрещено употреблять алкоголь. Окунаться следует на 10-15 секунд, поксе чего тщательно обтереться махровым полотенцем и выпить горячего сладкого чая.

В Угличе Крещенская купель будет находиться на Волге около Спасо-Преображенского монастыря. в ночь на 19 января с 1:30 до 2:00 будет произведено ее освещение. Возле купели будет организовано круглосуточное дежурство кареты скорой помощи и сотрудников полиции.

В Угличском районе Крещенские купели также будут сооружены в селе Золоторучье у храма Ильи Пророка и в селе Дивная Гора у храма Троицы.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63659

    В русском языке сложная орфография. Жи-ши, частицы не-ни, безударные гласные. И еще целый воз правил. Учить долго, проверять тяжело.
    То ли дело китайские иероглифы. Пишешь ты, допустим фразу: «Уважаемые дамы и господа», и раз в одном иероглифе одну палочку загнул в другую сторону нечаянно. И что?
    И все. Ты написал, что «В пятницу наверное приедут кальмары».

  • Свежий анекдот N 63660

    Судя по недавнему нашумевшему фильму, дружина князя крестилась для того, чтобы наконец-таки как следует помыться...