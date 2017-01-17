В Угличе готовятся к Крещению

В Угличе стартовала подготовка к великому православному празднику - Крещению. Уже определили места для купелей.

По традиции, в ночь с 18 на 19 января христиане окунутся в иордани- проруби, вырубленной в форме креста. Но чтобы омовение прошло безопасно, следует соблюдать ряд правил. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Перед обрядом категорически запрещено употреблять алкоголь. Окунаться следует на 10-15 секунд, поксе чего тщательно обтереться махровым полотенцем и выпить горячего сладкого чая.

В Угличе Крещенская купель будет находиться на Волге около Спасо-Преображенского монастыря. в ночь на 19 января с 1:30 до 2:00 будет произведено ее освещение. Возле купели будет организовано круглосуточное дежурство кареты скорой помощи и сотрудников полиции.

В Угличском районе Крещенские купели также будут сооружены в селе Золоторучье у храма Ильи Пророка и в селе Дивная Гора у храма Троицы.