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В Угличе прошёл Фестиваль активного семейного отдыха

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В Угличе прошёл Фестиваль активного семейного отдыха

Метание валенок, гонки на собачьей упряжке и пирамиды из сена

В Угличе прошёл 11 Фестиваль активного семейного отдыха «Зимние забавы», на который собрались сотни жителей и гостей города.

Участников ждали испытания, как в традиционных русских потешных состязаниях, так и в экстремальных видах спорта. Одними из самых зрелищных, стали гонки на снегоходах и мотокросс. Большой популярностью пользовались заплывы в проруби. Здесь для зрителей устроили настоящее костюмированное шоу танцующих и даже поющих моржей.

«Это же фестиваль не просто результат, это не чемпионат, а это именно общение тех же единомышленников. Поэтому нам это интересно, это весело, это команда», - говорит Сергей Фролов - участник фестиваля.

«От первых зимних забав, когда все пришли в норковых шубах и на каблуках, явно отличается. Люди привыкли к тому, что зимой вот такой фестиваль проходит, все в лыжных костюмах, экипированные и больше молодежи, это каждый год видно невооруженным глазом», - рассказывает Юлия Воронова - организатор Фестиваля «Зимние забавы в Угличе».

Автор – Захар Акопов

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