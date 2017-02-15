Ежегодный фестиваль фотографии "ЭХО фотопарада 2017" в рамках крупнейшего в Угличе событийного проекта "ФОТОПАРАД в Угличе" стартовал 15 февраля в Арт-галерее "Арка".
В проекте принимают участие студенты и учащиеся школ Углича и Москвы.
В дни мероприятия юные фотографы смогут попробовать себя в таких жанрах фотографии как: архитектурная съемка, стрит, документальный фоторепортаж, фризлайт, студийная съемка, предметная съемка. По каждому жанру фотографии для ребят пройдут лекции, мастер-классы и практические занятия.
По словам Марии Ващук, куратора международного фестиваля "ФОТОПАРАД", декана факультета фотографии ИГУМО :"ЭХО фотопарада является продолжением большого летнего фестиваля "ФОТОПАРАД в Угличе", основной целью которого является образовательная программа для школьников, студентов и людей, увлекающихся фотографией. В этот раз мы впервые в рамках "ЭХа фотопарада" решили сделать образовательный проект, в рамках которого ребята не только узнают, что-то новое у фотографии, но и снимают конкретный фотопроект, который в конце будет сделан в виде отдельного сайта, посвященного разным сторонам жизни, творчества, истории города Углича".
Мероприятие, которое продлится до 17 февраля, проводится при поддержке Администрации Угличского муниципального района, факультета фотографии ИГУМО, генерального партнера фотофестиваля - 2017 компании OLYMPUS и партнера фестиваля компании MANFROTTO.
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