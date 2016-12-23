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В Угличском районе развивают конный туризм

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В Угличском районе развивают конный туризм

В Угличском районе развивают конный туризм. Отметим, для Ярославской области такое явление — редкость

Хозяйка частной усадьбы, Диана Голунова, уже 10 лет разводит лошадей. Сейчас там — свыше 25 голов.

Животные катают гостей по живописным угличским ландшафтам.

Туристы в таком отдыхе проявляют заинтересованность. В этом году хозяйка решила организовать конный клуб. Теперь помимо прогулок верхом, все желающие смогут попробовать себя в конном драйвинге и езде в стиле вестерн.

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