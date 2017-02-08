Продавал лет 5 назад машину, приезжает парень лет 25-27. Осмотрел машину, поторговались, цену я дал справедливую, поэтому уступал крайне мало. Он говорит:

- Всё покупаю, но только, если оставишь госномера.



- Хорошо, а что в них такого?



- Ты что!?! Это же 158!



- Э-м-м и что?



- Это же статья за воровство! У тебя номер с 158 та - значит вор, это же круто!