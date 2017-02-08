В последних числах января на станции юннатов Дома детского творчества состоялся I-й слёт юных экологов Угличского района, посвящённый Году экологии.
Собравшихся в зале педагогов и обучающихся приветствовали заместитель директора Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея по научной работе, член ученого совета музея В.И. Ерохин и ведущий специалист управления образования Т.В. Королькова.
В этот день юным экологам торжественно вручили паспорта участия образовательных учреждений в муниципальных мероприятиях Года экологии, маршрутные листы и первые задания, касающиеся детального изучения территории, на которой находится каждое образовательное учреждение.
В свою очередь юные экологи района представили свои отряды, поучаствовали в викторине, посвящённой «братьям нашим меньшим». А завершился первый слёт юных экологов Угличского района экскурсией в «Живой уголок».
5 января 2016 г. Президент В.В. Путин подписал Указ № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Во исполнение данного Указа Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало План основных мероприятий (Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р). В соответствии с Указом Президента и Распоряжением Правительства разработано Постановление Правительства Ярославской области №1335-п от 27.12.2016г. «Об утверждении плана проведения в 2017году Года экологии и особо охраняемых природных территорий», Муниципальный межведомственный План мероприятий на 2017 год по проведению Года Экологии и особо охраняемых природных территорий в Угличском муниципальном районе.
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