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Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
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Вечеринка для работающей молодёжи

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Просмотров: 8

Вечеринка для работающей молодёжи

Молодежный центр "Солнечный" объявляет продолжение праздничных гуляний!

Единственной страной мира, в которой празднуется этот день, является Россия!

Мы приглашаем всем вместе встретить Старый Новый год!

Собери команду из 4 человек и принимай участие в СУПЕР РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ШОУ "УГЛИЧСКИЕ ВЕЧЕРА"!
14 января с 20:00 до 00:00 Ваша любимая музыка! Ваши любимые друзья, которых не забудьте пригласить! Для вас музыка, танцы, хорошее настроение, масса приятных сюрпризов!

Вход:50 рублей. Возрастное ограничение 23+

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