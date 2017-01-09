Молодежный центр "Солнечный" объявляет продолжение праздничных гуляний!
Единственной страной мира, в которой празднуется этот день, является Россия!
Мы приглашаем всем вместе встретить Старый Новый год!
Собери команду из 4 человек и принимай участие в СУПЕР РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ШОУ "УГЛИЧСКИЕ ВЕЧЕРА"!
14 января с 20:00 до 00:00 Ваша любимая музыка! Ваши любимые друзья, которых не забудьте пригласить! Для вас музыка, танцы, хорошее настроение, масса приятных сюрпризов!
Вход:50 рублей. Возрастное ограничение 23+
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