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«Великий хлебный путь» полумарафон в Рыбинске, сегодня начинается регистрация

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В регионе стартует регистрация на Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»

Сегодня начинается регистрация на Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» 

Он проходит в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу», на сайте которого и открывается регистрация. Соревнования в Рыбинске состоятся 5 августа.

Преодолеть трассу, пролегающую по исторической части города, смогут около двух с половиной тысяч участников. Легкоатлеты выйдут на дистанции 3, 10 и 21 километр. В рамках спортивного праздника будут организованы старты для самых маленьких и для детей с ограниченными возможностями.

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