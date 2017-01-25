Сегодня начинается регистрация на Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»
Он проходит в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу», на сайте которого и открывается регистрация. Соревнования в Рыбинске состоятся 5 августа.
Преодолеть трассу, пролегающую по исторической части города, смогут около двух с половиной тысяч участников. Легкоатлеты выйдут на дистанции 3, 10 и 21 километр. В рамках спортивного праздника будут организованы старты для самых маленьких и для детей с ограниченными возможностями.
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