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Вернулись живые и слава Богу! Впечатления от тура «Уездный город»

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Вернулись живые и слава Богу! Впечатления от тура «Уездный город»

Доброго вечера. Очень хочется поделиться впечатлениями от тура «Уездный город» 05.01.17 — 06.01.17. (Углич — Мышкин — Мартыново).

Что хочу сказать..вернулись живые и слава богу!))

Изначально, еще 04.01, вечером — накануне поездки, мне никто НЕ позвонил и НЕ сообщил номер автобуса. Пришлось самой дозваниваться с 3-го раза менеджерам координаторам и выспрашивать номера автобусов. Девушка, не обладающая точной информацией, задала вопрос:

«А что разве Вам не перезванивали?».

«Я говорю — нет, приходится самой звонить».

Тогда, та же девушка сообщила мне номера 2-х автобусов, ибо сама ходи ищи в каком ты списке. 05.01 утром — так и сделала. Ну думаю, ладно, не сахарная….но на этом косяки данной турфирмы только начались))))

Отправились мы в Углич ровно по расписанию, благо не было опоздавших. В Угличе ничего интересного не было, походили побродили, пообедали в ресторане, вечером заселились в гостиницу в г.Мышкин (просто отступление, краткий рассказ про 1-ый день).

ВТОРОЙ ДЕНЬ…началось ВЕСЕЛЬЕ!)))В прямом смысле этого слова!)))Заранее скажу, МНЕ ОЧЕНЬ БЫЛО ЖАЛКО НАШЕГО ВОДИТЕЛЯ! В 9 утра наша группа позавтракала (p.s завтрак мне понравился) и спустилась в холл для продолжения нашего путешествия. Утром, после завтрака мы должны были отправиться в Мартыново.

НО! у нас сломался автобус.

Решено было провести экскурсию в Мышкине, пока водитель не починит автобус. Сразу хочу сказать, на улице стоял МОРОЗ — 37 градусов. Ребята, какой «ПОЧИНИТ»???? Вообщем, пока мы гуляли по Мышкину, нас пичкали сказками про новый автобус, который приедет за нами из Москвы. Хочу отметить экскурсовода Евгению, которая очень интересно и познавательно провела всю экскурсию по Мышкину. По окончании экскурсии нам предложили взамен нашему автобусу, автобус другой группы, пока наш водитель бегал в — 37 искал запчасти и чинил этот несчастный автобус. Ибо турфирма «Русь» отказывалась присылать нам новый отремонтированный автобус.

А какая разница, пусть 28 человек ДОХНУТ на морозе -37 в сломанном автобусе, без печки, с незакрывающимися дверями, правда, туроператор «Русь»??? Ну так вот приехал за нами автобус другой группы, где естественно нельзя оставить свои вещи…водитель грозно что-то на нас рыкнул (а ему какая разница, мы не «ЕГО») Но! хочу заметить, что уплачены такие же деньги, поэтому хочется к себе уважительного отношения. В Мартыново нас замечательно приняли, местным жителям огромное спасибо за интересную комедийную программу, не менее интересный рассказ про музеи «Мартыново» и наивкуснейший обед, прямо из русской печи))))

И вот настала пора уезжать в Москву……как я сказала ранее нас пичкали сказками про отправившийся за нами автобус из Москвы….НО! за нами приехал НАШ ЖЕ сломанный автобус (водитель заменил какие-то запчасти, к сожалению в этом не разбираюсь), причем с опозданием в несколько часов, т.е. по приезду в Москву добирайтесь до дома как хотите. Из разговора поняла, что в Москве в «замечательной» турфирме «Русь» послали всех НАХЕР, ибо чини как хочешь, вези людей как хочешь. Что хочу сказать, обслуживание на «Высшем уровне». И мы отправились в путь-дорогу на сломанном, не прогретом автобусе.

На улице -37. Вечер. Ничего не видно. Лобовое стекло полностью во льду. Водитель НИЧЕГО не видит. Едет ВСЛЕПУЮ. В сообщении не передашь, но хоть фильм ужасов снимай. У всех паника, люди ругаются, ибо все замерзают. Автобус сломан, помощи нет. Гид решить вопрос не может. Водитель замерзает…вообщем кошмар.

Дозванивались до ПРЕКРАСНОЙ ТУРФИРМЫ «РУСЬ», но только слышали в ответ «Вопрос решается» и все… а то что мы уже конкретно замерзаем, не можем ехать, блуждаем в темноте по каким-то полям, меня уже лично колотило от холода. НО ПО МНЕНИЮ ТУРФИРМЫ — ЭТО ВСЕ ХЕРНЯ.

Итак несколько часов… Водитель замерзает, мы замерзаем, гид вопрос не решает, в турфирме шлют…вечер…мороз…пальцы на ногах отваливаются. К нам навстречу из Углича в это время все выезжал, оооочень долго выезжал местный автобус с водителем…хочу заметить МЕСТНЫЙ, а НЕ ПРИСЛАННЫЙ ИЗ МОСКВЫ АВТОБУС. Выезжал он очень доллгггоооо, т.к видимо боялся потеряться)) А не легче было отвезти людей обратно в гостиницу, решить все проблемы с транспортом и по утру отправиться в Москву? Конечно же нет. Туроператор «Русь» класть хотел на людей. Им все равно, что люди просто могут в такой мороз в поле в сломанном автобусе замерзнуть. Им жалко денег. Но им видимо не жалко своей репутации. НАКОНЕЦ-ТО приехал местный автобус и отвез нас в Москву.

Вместо, как бы не ошибиться, 8-9 часов вечера, когда есть возможность спокойно добраться до дома, мы приехали на ВДНХ где-то в 00:40 ночи…..ВЫВОД: ТУРФИРМА «РУСЬ»: организация «НИКАКАЯ». НА ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ «НАПЛЕВАТЬ».

Что касается самих экскурсий и экскурсоводов (Мышкин, Мартыново) — мне понравилось. И поверьте турфирма «Русь» я написала все очень сдержанно, а очень хочется обкрыть вас на чем свет стоит.

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