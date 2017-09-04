Визит Владимира Путина в Ярославль - итоги в беседе с Дмитрием Мироновым

Дмитрий Миронов поблагодарил Владимира Путина за помощь в строительстве нового корпуса онкологической больницы

​В ходе двусторонней встречи Президент России Владимир Путин попросил врио губернатора Дмитрия Миронова обратить особое внимание на ряд проблем, волнующих жителей Ярославской области.

Это закрытие больницы в поселке Борок, расселение аварийного жилья, газификация, невыплата заработной платы на некоторых предприятиях региона. Дмитрий Миронов подчеркнул, что все эти вопросы находятся на его личном контроле и контроле Правительства области. В их решении уже есть положительная динамика.

Глава региона поблагодарил Владимира Путина за содействие в решении ряда важных для Ярославской области вопросов. Речь идет о строительстве хирургического корпуса областной онкологической больницы и реконструкции моста через реку Которосль в региональном центре.

– Строительство нового корпуса областной онкологической больницы – это очень важный вопрос, касающийся развития здравоохранения, – отметил Дмитрий Миронов. – С вашей поддержкой было принято решение о включении данного объекта в федеральную целевую программу на 2018 – 2020 годы. Вся проектно-сметная документация подготовлена. В 2018 году мы начнем строительство. Будет построено новое здание, оснащенное современным оборудованием.

Глава региона рассказал Президенту о возобновлении сотрудничества с ПАО «Газпром». До 2021 года компания инвестирует в строительство газопроводов на территории региона порядка двух миллиардов рублей, будет построено свыше 576 километров новых сетей. Кроме того, в Ярославской области реализуется программа «Газпром – детям», в рамках которой в муниципальных образованиях построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов и 20 пришкольных стадионов. Один из таких стадионов сегодня открылся в Ростове с участием Дмитрия Миронова. Также врио губернатора отметил сотрудничество с корпорацией «Ростех», которая оказала помощь в строительстве 70 площадок для занятий уличным спортом.

На встрече с Президентом врио губернатора затронул вопрос ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Для Ярославской области, где простаивает две трети пашни, этот вопрос очень актуален. Правительство региона разработало ряд мер, стимулирующих ввод земель в оборот. Аграриям выплачивается компенсация в размере до 2000 рублей за гектар, а также компенсируется 20% стоимости сельскохозяйственной техники.

– Мы поставили перед собой задачу в течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч гектаров земель. Динамика очень хорошая. На сегодняшний день уже выполнена половина плана. Привлекаем инвесторов, которые выращивают сельхозкультуры, традиционные для Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов.

В завершение встречи Дмитрий Миронов передал Владимиру Путину открытку с пожеланиями от первоклассницы ростовской гимназии им. Кекина Полины Жаворонковой, которую он сегодня проводил на урок.