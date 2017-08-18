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Владимир Путин наградил главу Угличского района Анатолия Курицина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил главу Угличского района Ярославской области Анатолия Курицина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент России Владимир Путин наградил главу Угличского района Ярославской области Анатолия Курицина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 

Об этом корреспонденту сообщили в администрации Угличского района. Курицин стал единственным главой города, которого наградили государственной наградой в этом году.

«Это было очень неожиданно. Тем более в современных условиях, когда чаще награждают рабочих, ученых, артистов. Я думаю, что меня наградили за мою работу в качестве главы Мышкина. 13 лет там проработал, а в Углич перебрался 5 месяцев назад. За эти годы в Мышкине сложился хороший тандем народа и власти. Мы вместе сумели сделать так, чтобы город стал известен не только в России, но и в мире. Мы сделали всем городом мемориал шестидесятилетия победы, привели в порядок 2,5 километра набережной, у нас появился причал… Можно долго перечислять успехи мышкинцев», — сказал Анатолий Курицин.

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