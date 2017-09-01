Владимир Путин поздравил всех с днём знаний и провел в Ярославле всероссийский открытый урок

Президент России Владимир Путин провел в Ярославле всероссийский открытый урок

​1 сентября Президент России Владимир Путин посетил всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который проходит по его распоряжению в Ярославле. Глава государства осмотрел секции «Информационные технологии», «Технологии энергии», «Космические технологии», «Технологии материалов» и принял участие в открытом уроке «Россия, устремленная в будущее». Ведущий мероприятия певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил, что в прямом эфире открытый урок смотрит миллион человек.

Свое выступление Владимир Путин начал с поздравления всех студентов, школьников, преподавателей и родителей с Днем знаний.

– К 1 сентября у нас открылось 79 новых школ, в том числе в Ярославской области. Спасибо врио губернатора Дмитрию Миронову за то, что он выполняет обещания, данные людям, и реализует такие проекты, – сказал Владимир Путин. – До конца года в России откроется 170 школ, и это не единственный вклад в развитие образования со стороны государства.

Президент познакомился с участниками форума, которые уже заключили рабочие контракты с крупнейшими российскими корпорациями. Разговаривая с учащимися, Президент отметил важность изучения современных технологий и применения их в разных сферах.

В ходе урока был представлен ролик о современных научных достижениях и объявлены результаты голосовании за проекты, реализация которых призвана обеспечить качественный рывок в развитии страны. Лидерами стали разработки в отечественной медицине и технологии создания искусственного интеллекта. В завершение всероссийского открытого урока Владимир Путин предложил школьникам написать сочинение на тему «Россия, устремленная в будущее» и представить, как будет выглядеть наша страна в 40-х – 50-х годах ХХI столетия.

– Я рад, что в Ярославле проводится уже в пятый раз такое уникальное мероприятие, как выбор профессии учащимися старших классов. Конечно, к этому нельзя не привлекать наши крупнейшие ведущие компании, – подчеркнул Владимир Путин. – Мне приятно, что много людей, которых я знаю и ценю, находятся здесь, принимают участие в этой совместной работе. Заключаются первые контракты со студентами, которые тоже прошли через это мероприятие в Ярославле. Я хочу всем вам пожелать успехов и рассчитываю, что в ближайшем будущем мы почувствуем отдачу от вас.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле с 2012 года. На этот раз в нем принимают участие свыше 500 старшеклассников, которые увлекаются инженерными и естественно-научными дисциплинами, а также их педагоги.

Цель форума в том, чтобы через решение практических задач подростки могли определить свои способности и интересы, выбрать будущую профессию.

Кроме того, форум дает возможность представителям коммерческих компаний найти талантливые кадры и уже на раннем этапе заключить с ними контракты.