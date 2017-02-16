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Внедрение ЯроблЕИРЦ позволит сократить долг энергетикам

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Внедрение ЯроблЕИРЦ позволит сократить долг энергетикам

Энергетики недополучили от управляющих компаний 86 миллионов рублей

​Энергетики недополучили с начала этого года от региональных управляющих компаний около 86 миллионов рублей. Уровень оплаты поставщику электроэнергии – ПАО «ТНС Энерго Ярославль» – составил всего 3,5%. Об этом журналистам 16 февраля сообщил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС Энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС Энерго Ярославль» Виктор Доберштейн.

Он рассказал, что проблемы с оплатой услуг начали накапливаться с начала этого года, когда ряд управляющих компаний Ярославля и Рыбинска перешел на самостоятельное выставление счетов потребителям. В результате по состоянию на начало этой недели из начисленной суммы – 89 миллионов рублей – энергоснабжающей организации было переведено всего чуть больше трех миллионов.

– По заключенным договорам управляющие компании нам должны были заплатить до начала вчерашнего дня 89 миллионов рублей. В результате мы получили только 3 миллиона 118 тысяч. Это 3,5 процента, – сказал Виктор Доберштейн. – Вопрос: где деньги, которые потребители заплатили за электроэнергию в адрес управляющих компаний?

Виктор Доберштейн уверен, что только создание на территории области единого информационно-расчетного центра в будущем сможет оградить поставщиков электроэнергии и другие ресурсоснабжающие организации от подобных ситуаций.

В настоящее время работа по внедрению ЯроблЕИРЦ продолжается. Единые платежные документы подконтрольной Правительству области организации уже получают жители двух районов – Тутаевского и Переславского. В Ярославле центр заработает в марте. Расчеты между конечными потребителями и поставщиками электроэнергии, воды, тепла будут производиться напрямую и в кратчайшие сроки – в день оплаты. Управляющие компании в процессе перевода средств участия принимать не будут.

– Считаю, что решение Правительства Ярославской области о внедрении на территории региона единого информационно-расчетного центра очень правильное и своевременное, – добавил Виктор Доберштейн. – Оно обеспечит как полную прозрачность платежей, так и их своевременность. Мы будем получать деньги за поставленные ресурсы непосредственно в день оплаты.

Информацию о кассовом разрыве в расчетах ярославского поставщика электроэнергии и недополученных средствах прокомментировал заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко.

– Правительство региона находится в плотном контакте практически со всеми ресурсоснабжающими организациями, и мы в курсе этой проблемы. К сожалению, действительно управляющие компании оплатили энергетикам только 3,5 процента от необходимой суммы, – сказал Виталий Ткаченко. – Мы оцениваем это как откровенное издевательство. Управляющие компании перешли все допустимые границы. В сфере платежей за жилищно-коммунальные услуги необходимо очень жестко и в кратчайшие сроки наводить порядок. Сложившаяся ситуация только подтверждает правильность наших действий в отношении создания областного ЕИРЦ. Только консолидируя все платежи на одних счетах, мы сможем решить проблему неплатежей.

Кроме того, Виталий Ткаченко отметил: неуплата другим ресурсникам – поставщикам тепла или воды – в конечном счете также бьет по энергетикам. Ведь в этих расходах есть и их доля.

– Энергетики не получают денег по прямым договорам от управляющих компаний, не получают денег от других ресурсоснабжающих организаций. Неплатежи нарастают как снежный ком, – заявил Виталий Ткаченко. – В конечном итоге энергетики начнут испытывать затруднения, скажем, с ремонтом сетей, выплатами заработной платы. Мы не можем этого допустить. Без жесткого наведения порядка мы не получим результат.

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