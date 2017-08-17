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Внимание, розыск! Полиция ищет Татьяну Григорьеву 1924 года рождения

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Внимание, розыск! Полиция ищет Татьяну Григорьеву 1924 года рождения

Внимание, розыск. Полиция ведет поиск Григорьевой Татьяны Николаевны

1924 года рождения. приметы: невысокого роста, волосы темные с проседью, глаза светлые, была одета в синий платок, коричневую куртку, резиновые сапоги.

Особые приметы: нет зубов, вместо правого глаза - протез. на безымянном пальце правой руки нет ногтя. если вам что либо известно о пропавшей - звоните по телефонам: 8(4852) 25-75-15; 8(48535) 3-08-16.

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