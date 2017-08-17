Внимание, розыск. Полиция ведет поиск Григорьевой Татьяны Николаевны
Внимание, розыск. Полиция ведет поиск Григорьевой Татьяны Николаевны
Lenta.ruИсточник подтвердил задержание подозреваемого в убийстве пауэрлифтера ДрачеваLenta.ruИсточник[…]
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Если ты жив и никого не любишь, значит ты мёртв.
Раздор придает большую ценность согласию.
Мы рождены затем, чтобы объединиться с нашими братьями - людьми и со всем родом человеческим.
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