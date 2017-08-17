Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два пожилых мастера играют в шахматы. Заходит посетитель: - А где Моня? Мастер, не отрывая взгляда от шахматной доски: - А зачем вам Моня? - Понимаете, я его постоянный клиент, хотел постричься. - Вы посмотрите на него! С такими постоянными клиентами можно с голоду помереть! Моня уже семь месяцев, как в Израиле, и приходит его постоянный клиент!

Знаете, в чем стыднее всего признаваться, когда у тебя 10-летний стаж IT-шника и ты пришел работать в новый суровый мужской коллектив в серьезную около-государственную контору? Нет, не в том, что у тебя никогда не было женщины, а в том что ты не умеешь пользоваться системой активации продуктов Microsoft...