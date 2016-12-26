Вода в области станет чище

Вода в Ярославской области будет чище, но не подорожает

Как именно разрешить эти, казалось бы, взаимоисключающие противоречия предстоит теперь решать областным властям. Все полномочия для этого региональному правительству передали депутаты.

Сегодня принято решение об объединении всех водоканалов.

«Предстоит очень серьезная работа в этом направлении. Поэтому мы договорились с правительством - семь раз отмерь, один раз отрежь», - говорит Андрей Крутиков - председатель комитета Ярославской областной Думы по законодательству.

С качеством воды в Ярославском регионе уже давно нужно что-то делать. Объединение водоканалов и масштабное реформирование - это единственное правильное решение, считают областные власти.

«Ну, прежде всего, решаются проблемы экологии - да, чистоты реки Волги и ее притоков», - говорит Виталий Ткаченко - заместитель председателя правительства Ярославской области.

Все жители Ярославской области должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Такую задачу в рамках региональной программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» поставил глава региона Дмитрий Миронов. Особенно остро сейчас ситуация состоит в районах. У местных властей денег на достойное содержание сетей и очистку стоков, зачастую, просто не хватает. Для объединения водоканалов, власти региональной нужны были полномочия. Областные депутаты эту возможность дали.

«Каким образом, по какому пути пойдет правительство, реализуя переданные ему полномочия, я думаю, мы узнаем немножко позже. Что касается реализации, то она может пойти по разным путям. Это может быть и объединение водоканалов, это могут быть разные формы привлечения инвестиций, как государственных, так и инвесторов, либо это заемный кредит в банке», - рассказал Михаил Боровицкий - председатель Ярославской областной Думы.

Это компромиссное решение депутатов и правительства. И предстоящий год для областных властей - время для большой подготовительной работы.

«В течение этого года мы должны провести ревизию всего имущественного комплекса, понять объем проблем, выработать комплексную программу, комплексный подход, как мы будем эту проблему решать», - сказал Виталий Ткаченко - заместитель председателя правительства Ярославской области.

А еще найти больше семи миллиардов рублей на реконструкцию обветшалых коммуникаций, а главное - инвесторов, которые захотят эти деньги в регион вложить. Главное, чтобы финансовый груз не лег на плечи абонентов. Часть полномочий областному правительству муниципалитеты передадут уже в январе. Окончательно системы водоснабжения и водоотведения перейдут на баланс региона в 2018.

Андрей Детцель,

оператор Игорь Морщаков

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