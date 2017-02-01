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Вопрос строительства кольцевой дороги будет прорабатываться

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Вопрос строительства кольцевой дороги будет прорабатываться

Глава региона поручил Анатолию Курицину проработать вопрос строительства кольцевой дороги в Угличе

Вопрос строительства в Угличе кольцевой дороги был поднят на встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Угличского района, которая состоялась 1 февраля.

Председатель комитета территориального общественного самоуправления «Екатериновка», член муниципальной Общественной палаты Любовь Савельева подчеркнула, что это очень важный объект для горожан. Угличане внесли соответствующее предложение в программу «10 точек роста».

– Знаю, что есть два варианта решения этого вопроса: строительство в обход города или ремонт улицы Пролетарской, – ответил Дмитрий Миронов. – В любом случае вопрос непростой, очень финансово емкий. Потребность в ремонте и строительстве дорог в регионе велика, и мы будем плотно заниматься этой проблемой. Необходимо тщательно проработать эту проблему.

Глава региона дал поручение Анатолию Курицину, которому предстоит управлять районом, вместе с Правительством области просчитать все варианты и определить источники финансирования работ.

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