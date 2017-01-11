Возможно в области разместят полк ВДВ

Дмитрий Миронов обсудил с представителями ВДВ и Минобороны РФ вопросы размещения в регионе 299-го парашютно-десантного полка

​11 января врио губернатора области Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с представителями воздушно-десантных войск и Министерства обороны России по вопросу размещения 299-го парашютно-десантного полка в Ярославле.

Глава региона напомнил, что во время визита министра обороны Российской Федерации обсуждались технические возможности дислокации полка.

– Вы знаете, что у Ярославской области многовековые военные традиции, – сказал Дмитрий Миронов. – И размещение воинской части в регионе – приоритетный вопрос, мы готовы его обсуждать, а также сделать все необходимое, чтобы процесс реализации данной идеи проходил успешно.



В течение последних месяцев рабочая комиссия воздушных войск совместно с департаментом имущественных и земельных отношений региона проделали большую работу. В результате удалось прийти к единому мнению по месту размещения воинской части.



– Сейчас необходимо со стороны Министерства обороны начать процесс оформления земли и передачи ее в пользование. Процесс небыстрый. Вопрос о формировании 299-го полка будет рассматриваться на коллегии министерства во второй половине февраля, – отметил заместитель командующего воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

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