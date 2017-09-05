В Угличе состоялось торжественное открытие детского сада №15 "Теремок" после капитального ремонта.
В Угличе состоялось торжественное открытие детского сада №15 "Теремок" после капитального ремонта.
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Есть мужички – всегда в очках
И плотны, как боровички,
И сучья сущность в их зрачках
Клыками блещет сквозь очки.
Нас оскорбляет не столько презрение глупцов, сколько пренебрежение людей умных.
Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии.
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