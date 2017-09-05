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ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов присутствовал на открытии Детского сада №15 "Теремок"

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ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов присутствовал на открытии Детского сада №15

В Угличе состоялось торжественное открытие детского сада №15 "Теремок" после капитального ремонта.

ВРИО губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов присутствовал на открытии Детского сада №15

На празднике открытия детского сада №15 теремок после ремонтных работ присутствовал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

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