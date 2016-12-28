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Все очистные сооружения на Волге будут модернизированы

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Дмитрий Миронов: все очистные сооружения на Волге будут модернизированы

В Москве под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось заседание Госсовета. На повестке дня - вопросы экологии 

В числе проблем, которые требуют приоритетного решения, глава государства назвал загрязнение атмосферы, выбросы вредных веществ в водоёмы и почву. На заседании присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Напомним, что в ноябре этого года правительством Ярославского региона был одобрен проект губернаторской программы «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы». Дмитрий Миронов, комментируя итоги Госсовета, отметил: «Я дал поручение разработать региональную программу под рабочим названием «Сделаем Волгу самой чистой рекой Европы» на период до 2021 года. В ее рамках планируется модернизировать все очистные сооружения на протяжении Волги в границах Ярославской области на основе применения самых современных технологий. Сегодня износ инженерной инфраструктуры, очистных сооружений в регионе составляет более 75%, качество сточных вод не соответствует нормативам. Поэтому проблемы модернизации назрела давно. Проект, конечно, затратный: более трех с половиной миллиардов рублей. Но конечная цель этой программы - качественная питьевая вода и модернизация системы очистки стоков, а это здоровье людей. Это главное», - отметил губернатор.

В Госсовете приняли участие руководители всех парламентских фракций, и каждый высказал свои предложения. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о том, что наша страна могла бы стать крупнейшим мировым производителем экологически чистых продуктов. Их доля на мировом рынке составляет лишь 5%. А, значит, ниша свободна. По мнению Сергея Миронова, для развития этого направления необходимы государственная поддержка, соответствующие законы, научные разработки и контроль над движением продукции с полей и ферм до прилавка.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что за последнее время в Думе было принято около 40 законов, которые позволят решать многие экологические проблемы. К примеру, закон об обороте леса. При нормальной переработке леса без ущерба для природы мы могли бы получать 100 миллиардов долларов чистого дохода в год, но для этого надо построить полторы сотни суперсовременных предприятий, отметил Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России нужно организовать четко выстроенную систему утилизации мусора. При этом можно воспользоваться опытом других стран. По мнению председателя ЛДПР, одной из мер, способствующей ликвидации накопленного экологического вреда и выбросов в атмосферу, может быть внедрение на законодательном уровне современных очистительных технологий на производстве. Также необходимо обязать должностных лиц закупать только российскую экологичную мебель.

Ксения Анисимова

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