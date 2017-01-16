Всемирный день снега будут праздновать в Ярославле

Десятки участников, лыжи, сноуборды и конечно море позитива и хорошего настроения. Ярославская область присоединилась к празднованию Всемирного дня снега

Как отметили один из самых молодых и необычных праздников?

Робко и не уверенно, но с большим желанием самые юные участники выходят на дистанцию. Некоторым из них только недавно исполнилось четыре. Покорить слаломную трассу дело не простое. С первого раза получается далеко не у всех. Но ругать за ошибки и падения здесь никто не будет. На втором этапе Кубка спортивного парка "Изгиб" нет ни одного профессионала. Соревнуются только любители.

«Мы начинали четыре года назад, у нас было порядка 20 человек участников на каждом этапе. Сейчас человек по 70 по 80 участников. Т.е в принципе соревнования эти были созданы, чтобы популяризировать горные лыжи и спорт», - рассказывает Дарья Астратова - директор спортивного парка «Изгиб».

Рядом с подрастающим поколением на дистанцию готовятся выйти опытные спортсмены. Валерию храбрых 69 лет. Из них ветеран увлекается лыжами 56.

«Тут же интересно всё это. Адреналинчик немножко так. На старте знаете как, особенно раньше, сейчас стал, не так сильно, а по молодости, блин, коленки жим-жим. Деревянные ноги-то по началу, первые ворота проходишь», - говорит Валерий Храбрых - участник соревнований.

После того, как откатались лыжники, на дистанцию вышли сноубордисты. Интересно, что некоторые спортсмены принимают участие в обеих дисциплинах. Таких здесь называют универсалами. Споры на тему, что лучше лыжи или доска, не утихают здесь и по сей день. Василий Самойлов для себя выбрал всё- таки сноуборд.

«Доска, я не знаю, это что-то святая святых, не знаю, как сказать. Она больше, чем женщина», - говорит Василий Самойлов - участник соревнований.

Участникам, которые не смогли завоевать награды отчаиваться не стоит. Через месяц пройдёт третий этап Кубка. За это время можно успеть подготовится, чтобы составить конкуренцию победителям.

Захар Акопов,

оператор Артём Геворкян

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