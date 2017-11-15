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«Всероссийская неделя сбережений» направленна на повышение финансовой грамотности населения

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«Всероссийская неделя сбережений» направленна на повышение финансовой грамотности населения

В рамках 4-й «Всероссийской недели сбережений», направленной на повышение финансовой грамотности населения, 31 октября для получателей социальных услуг центра «Данко» был организован семинар «Умей защитить свои права»

Его проводил специалист по связям с общественностью Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Андрей Валентинович Серов.

У пожилых граждан в рамках 4-й «Всероссийской недели сбережений» была возможность познакомиться с основными финансовыми понятиями и принципами грамотного финансового поведения, узнать подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить, как грамотно подойти к принятию финансовых решений.

Выступление сопровождалось наглядными материалами и видеопоказом. Обучение пенсионеров вопросам финансовой безопасности, разумного финансового поведения, знанию прав потребителей финансовых услуг и способам защиты этих прав нашим учреждением проводится уже год.

22 ноября состоится занятие в форме вебинара на тему «Кредит - это просто инструмент для решения конкретных задач. Вклады - деньги «на вырост». В дальнейшем мы планируем организацию онлайн-консультаций представителя Центробанка для угличан по интересующим их финансовым вопросам.

Приглашаем желающих записываться на консультацию по телефону 5-03-01.

Директор центра «Данко»
Л.И. Дгебуадзе

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