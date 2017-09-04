Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ», который посетил Владимир Путин, подводит свои итоги

В Ярославле завершился всероссийский форум «ПроеКТОриЯ»

​4 сентября завершился всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который собрал в Ярославле более 500 талантливых школьников.

Перед началом торжественной церемонии полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и врио губернатора области Дмитрий Миронов встретились с наставниками ребят. Они поблагодарили педагогов за их вклад в развитие потенциала молодого поколения, отметили важность этой работы для страны.

Всероссийский форум профессиональной навигации проходил в Ярославле уже в пятый раз, но впервые – при участии Президента РФ Владимира Путина. В рамках мероприятия глава государства провел открытый урок на тему «Россия, устремленная в будущее», участие в котором приняли более 4,5 миллиона человек – не только присутствовавшие на форуме, но и – в режиме телемоста – из разных регионов страны.

– Владимир Путин делился своими впечатлениями о форуме. Он сказал, что теперь на 100 процентов уверен, что растет достойная, креативная наша смена, – сказал Александр Беглов. – Я присутствовал на многих площадках и убедился, что здесь очень интересно и взрослым, и детям. Здесь выстроился хороший партнерский диалог – диалог на равных. Скоро вы разъедетесь по своим регионам, но можете продолжать общаться на интернет-площадке «ПроеКТОриЯ».

Полномочный представитель Президента также отметил, что через этот ресурс (http://proektoria.online) к работе форума подключились ребята из других государств, и поделился планами по созданию виртуального музея «ПроеКТОрии». Но главное, на чем акцентировал внимание Александр Беглов, – сочинения о будущем России, которые участникам форума предложил написать Владимир Путин. По поручению главы государства все работы будут оценены, авторы лучших получат награды.

– В этом году организаторы постарались, чтобы у вас было как можно больше возможностей познакомиться с работой ведущих российских корпораций и показать их представителям свои знания и способности, – отметил, подводя итоги форума, Дмитрий Миронов. – Более того, знаю, что некоторые из вас в этом году уже получили приглашения на работу. Это очень важно. Мир сегодня быстро меняется, и нам с вами нужно действовать на опережение, чтобы не остаться на задворках мировой экономики. Как отметил в своем выступлении на форуме Президент России Владимир Путин, мы должны не догонять, не копировать технологии других стран, а стремиться делать продукцию лучше, чем у наших конкурентов.

На закрытии форума двум молодым ученым были вручены гранты Президента РФ, отличившиеся старшеклассники получили награды от партнеров проекта и ректоров ведущих вузов. Также были заключены трудовые контракты и выданы гранты на обучение. В церемонии приняли участие представители компаний-партнеров: ГК «Ростех», концерна ВКО «Алмаз-Антей», ГК «Росатом», ГК «Р-Фарм», ОАО «РЖД», ГК «Роскосмос», ГО «Роснано», Россвязи и других.

В финале мероприятия состоялось гашение конверта, посвященного 5-летию форума и первому открытому уроку «Россия, устремленная в будущее».