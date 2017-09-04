  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Подробности
Просмотров: 16

Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

2 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский турнир по джиу-джитсу памяти Героя России Д.С.Кожемякина.

Сборная команда Ярославской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей! Наши спортсмены участвовали в двух дисциплинах: «файтинг» и «не-ваза».

От угличского клуба смешанных боевых единоборств «Мангуст» в соревнованиях приняли участие 5 спортсменов.

Поздравляем сборную команду Ярославской области с достойным выступлением и угличанина Илью Логинова, успешно подтвердившего свой уровень во Всероссийском рейтинге джиу-джитсу не-ваза для выступления на Кубке Мира в Черногории!

Для возрастной группы 2003-2005 г.р. этот турнир стал финальным этапом отбора в сборную команду России.

1 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
2 место Лазунин Никита юноши 2003-2005 г.р. вес 50 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
2 место Богомолов Даниил юноши 2003-2005 г.р. вес 55 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю..
3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
3 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.
3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.

Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

Благодарим семьи Логиновых и Лазуниных за оказанную помощь в поездке в северную столицу нашей Родины!

Старший тренер КСБЕ «Мангуст» Глузгал Е.Ю.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Франсуа Ларошфуко

    Не может отвечать за свою храбрость человек, который никогда не подвергался опасности.

  • Игорь Губерман

    Есть мужички – всегда в очках
    И плотны, как боровички,
    И сучья сущность в их зрачках
    Клыками блещет сквозь очки.

  • Люк де Клапье Вовенарг

    Нас оскорбляет не столько презрение глупцов, сколько пренебрежение людей умных.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65964

    - И с чего ты решил, что у нас будет ceкc?
    - Ну, во-первых, я физически сильнее...

  • Свежий анекдот N 65965

    Если вы видите человека за 30 с засосом, то это не засос а следы присосок от ЭКГ.