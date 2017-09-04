Всероссийский турнир по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

2 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский турнир по джиу-джитсу памяти Героя России Д.С.Кожемякина.

Сборная команда Ярославской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей! Наши спортсмены участвовали в двух дисциплинах: «файтинг» и «не-ваза».

От угличского клуба смешанных боевых единоборств «Мангуст» в соревнованиях приняли участие 5 спортсменов.

Поздравляем сборную команду Ярославской области с достойным выступлением и угличанина Илью Логинова, успешно подтвердившего свой уровень во Всероссийском рейтинге джиу-джитсу не-ваза для выступления на Кубке Мира в Черногории!

Для возрастной группы 2003-2005 г.р. этот турнир стал финальным этапом отбора в сборную команду России.

1 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.

2 место Лазунин Никита юноши 2003-2005 г.р. вес 50 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.

2 место Богомолов Даниил юноши 2003-2005 г.р. вес 55 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю..

3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.

3 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.

3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.

Благодарим семьи Логиновых и Лазуниных за оказанную помощь в поездке в северную столицу нашей Родины!

Старший тренер КСБЕ «Мангуст» Глузгал Е.Ю.