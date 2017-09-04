2 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский турнир по джиу-джитсу памяти Героя России Д.С.Кожемякина.
Сборная команда Ярославской области завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей! Наши спортсмены участвовали в двух дисциплинах: «файтинг» и «не-ваза».
От угличского клуба смешанных боевых единоборств «Мангуст» в соревнованиях приняли участие 5 спортсменов.
Поздравляем сборную команду Ярославской области с достойным выступлением и угличанина Илью Логинова, успешно подтвердившего свой уровень во Всероссийском рейтинге джиу-джитсу не-ваза для выступления на Кубке Мира в Черногории!
Для возрастной группы 2003-2005 г.р. этот турнир стал финальным этапом отбора в сборную команду России.
1 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
2 место Лазунин Никита юноши 2003-2005 г.р. вес 50 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
2 место Богомолов Даниил юноши 2003-2005 г.р. вес 55 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю..
3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг не-ваза тренер Глузгал Е.Ю.
3 место Логинов Илья юноши 2003-2005 г.р. вес 45 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.
3 место Овсянников Алексей юноши 2003-2005 г.р. вес 60 кг файтинг тренер Глузгал Е.Ю.
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