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Выйдет детский путеводитель по Ярославской области

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Выйдет детский путеводитель по Ярославской области

Воспитанники ярославской школы вдохновения  - вдохновились красотой родного края. Ребята издали путеводитель по региону

Работали четыре месяца. Ходили на экскурсии, рисовали на пленере, сочиняли стихи и песни.

Плоды творческих мук юные художники и писатели назвали просто -  «Путешествие по Ярославской области».

Это только первый выпуск. Его презентуют через несколько дней. Туда вошли Ярославль, Тутаев и Рыбинск. А еще вместе с воспитанниками детского дома «Солнечный», ребятами и родителями организации «Лицом к миру» создали анимационные фильмы. На основе путеводителя.

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