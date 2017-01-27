Воспитанники ярославской школы вдохновения - вдохновились красотой родного края. Ребята издали путеводитель по региону
Работали четыре месяца. Ходили на экскурсии, рисовали на пленере, сочиняли стихи и песни.
Плоды творческих мук юные художники и писатели назвали просто - «Путешествие по Ярославской области».
Это только первый выпуск. Его презентуют через несколько дней. Туда вошли Ярославль, Тутаев и Рыбинск. А еще вместе с воспитанниками детского дома «Солнечный», ребятами и родителями организации «Лицом к миру» создали анимационные фильмы. На основе путеводителя.
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