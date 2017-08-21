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Выставка «XX век начинается» за два года путешествий по России стала одной из визитных карточек «Вятского»

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Историко-культурный комплекс «Вятское» представил в Москве выставку «XX век начинается»

Из Воронежа - вновь в столицу. Интерактивная передвижная выставка «XX век начинается», организованная иторико-культурным комплексом «Вятское» имени Елены Анкудиновой, открылась в Москве

Ее вернисаж состоялся во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Все экспонаты - не только подлинные, но и действующие. Поэтому гости и сами могут примерить на себя роль делового человека - чиновника, секретаря, полицейского, банкира, коммерсанта начала XX столетия, на службе у которого - самые современные приборы и технические изобретения.

«Проект, который дает возможность посетителям перенестись на сто лет назад и увидеть, что прообразы современных магнитофонов, телевизоров, музыкальных инструментов, счетных машин, телефонов - все это пришло в Россию из разных стран и очень быстро обрело реальную жизнь и стало использоваться», - рассказал Александр Шклярук - искусствовед, художественный критик.

Выставка «XX век начинается» за два года путешествий по России стала одной из визитных карточек «Вятского».

Она подтверждает, что Россия уже в начале XX столетия являлась прогрессивной страной, активно бравшей на вооружение самые последние технические изобретения человечества. Добавим, что это - не единственная экспозиция «Вятского», которая сейчас доступна москвичам и гостям столицы. А в сентябре в доме русского зарубежья имени Солженицына откроется выставка работ Ариадны Соколовой, созданных во время проведения VI всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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