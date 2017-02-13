Яркий финал Открытого первенства района

В минувшую субботу, 11 февраля, на хоккейном корте стадиона «Чайка» состоялись заключительные игры Открытого первенства Угличского муниципального района по хоккею среди мужских команд, в которых встретились «Сосновый» и «Покровское», а также «Мышкин» и «Большое Cело».

В этом сезоне в соревнованиях приняли участие шесть коллективов, разыграв главный трофей в двухкруговом турнире, а это – 30 игр!

Первое место уверенно заняла команда «Покровское», из 10 игр не потерпев ни одного поражения, забив 76 шайб в ворота соперников, и лишь 22 пропустив в свои. Такой хороший результат оказался возможен благодаря слаженной игре двух подготовленных пятерок, в которых выделялся молодой лидер Александр Кушаков, забивший, к тому же, больше всех шайб.

Второе место заняли хоккеисты из поселка «Сосновый», которые являют собой пример любви к хоккею. Они своими руками построили хоккейный корт, соответствующий всем стандартам и по вечерам и выходным тренируются там, повышая спортивное мастерство. Серебряные медали – их заслуженная награда!

На третье место претендовали гости Первенства – представители Мышкина и Большого Cела. Судьба бронзовых наград решилась в последнем матче соревнований, когда большесельцы выиграли у оппонентов и всего на одно очко опередили мышкинцев.

Пятое и шестое место заняли коллективы «Шевердино» и «Головино», хоккеисты которых заслуживают самых теплых слов в свой адрес за поддержку и пропаганду этого истинно народного вида спорта!

По итогам соревнований определились лучшие игроки в каждой команде. Это Андрей Корнев («Покровское»), Михаил Зубов («Сосновый»), Иван Корноухов («Большое Cело»), Антон Тихомиров («Мышкин»), Данияр Сунчалеев («Шевердино»), Артем Смагин («Головино»). Всем им были вручены памятные призы – часы с символикой Первенства, а все команды получили денежные призы. Кубок соревнований достался победителям.

Хочется от всей души поблагодарить организаторов в каждой команде, во многом благодаря которым все игры прошли без срывов и накладок. Это Михаил Горшенский, Сергей Рулев, Валентин Корноухов, Сергей Шкирин и Владимир Кочнев.

Мы очень надеемся, что со строительством в Угличе арены с искусственным льдом районные соревнования выйдут на новый уровень, ведь уже сегодня есть договоренность об участии в них хоккеистов из Кашинского района Тверской области!

Ну и конечно же, проведение подобных соревнований было бы невозможно без четкой организации матчей, их грамотного судейства, качественной подготовки льда. За это остается поблагодарить администрацию СК «Спарт» и особенно Владимира Кайшева и Евгения Иванова.

СК «Спарт»