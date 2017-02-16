Участники "Эха фотопарада" побывали на угличской сыроварне

Второй день фестиваля "ЭХО фотопарада в Угличе" для юных фотографов начался с поездки на сыроварню.

В "Сырной Лавке", расположенной за городом, настоящие профессионалы своего дела изготавливают ремесленный сыр.

Участники "Эха фотопарада" познакомились с тонкостями изготовления Рикотты и Качотты и продегустировали сыры.

Мария Ващук, куратор международного фестиваля «Фотопарад», декан факультета фотографии ИГУМО: "Это очень интересный пример, когда люди, увлеченные своим делом занимаются тем, что они по-настоящему любят. Это выводит их на профессиональный уровень. Очень радует, что в России развивается такой бизнес. Для ребят это было очень интересно "

Участники снимали репортаж, о том что происходило на сыроварне, постановочные фотографии с использованием естественного света, красиво компонуя сыр, и другие аксессуары, создавая красивую атмосферу. У ребят появилось много хороших фотографий, которые они могут положить в портфолио.

Гости Углича смогут познакомиться с сыроделами в праздничные масленичные дни в арт-галерее АРКА с 14:00

ТИЦ Углич