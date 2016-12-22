Удивил сам город Мышкин

Группа учеников 6-х классов СОШ «Горки-Х» вместе с классными руководителями на каникулах путешествовали по городам Золотого кольца: Мышкин — Мартыново — Углич

В городе Мышкине ребята побывали в настоящем мышином дворце на приеме у короля и королевы. Величественный дворец, строгие стражники, доброта и музыкальность короля и королевы оставили у ребят очень теплые воспоминания.

Удивил сам город. Мышкин – застывшая старина России. Его не затронуло время. Старые деревянные дома с затейливыми башенками и резными наличниками, маковки церквей вызываютощущение, будто попадаешь в другой мир и другое время.

Ученики узнали, что история Мышкина начинается с ХII века. Знаменитая легенда о Мыши гласит — город заложен князем Мстиславским на месте своего чудесного спасения от укуса змеи (мышь — спасительница разбудила его вовремя), что нашло отражение в гербе города. Так ли это было на самом деле – неизвестно. Но жители города Мышкин верят в эту легенду и почитают Мышь-спасительницу. Музеи, улицы, мельница, старинные дома, валенки и даже местный зоопарк – все Мышиное. Каждый увез сувенирную мышь на память, а для родителей — маленькую мышку для кошелька.

В деревне Мартыново познакомились с обычаями, мифами и фольклором удивительного народа – жителей Кацкой волости Мышкинского уезда, побывали на уроке «Кацкий диалект» в старинной школе ХIХ-ХХ вв. Кацкий диалект – разновидность русского языка севернорусского наречия. На этом диалекте мальчишки и девчонки изучали малые литературные формы: присловья (пословицы и поговорки), прибайки (стихотворения), и коменничанья (пьесы народного театра). С удивлением узнали, что в алфавите кацкарей нет буквы «Д». Попробовали угощение из русской печи (картошка со сливками и топленое молоко).

Город Углич стоит на берегу великой Волги вот уже с середины XIX века. Увидели первую ГЭС, узнали, как работают шлюзы, посетили Кремль, познакомились с его историей. В музее городского быта эксккурсантов встретил лавочник, открыв лавку с товаром. Ребята примеряли у него хромовые сапоги, платки и шали, познакомились с традиционной свахой (эти роли исполняли актеры местного театра). Группе даже дали возможность помузицировать на пианино ХIХ века. У каждого остались очень теплые и трогательные воспоминания об очаровании российской провинции. В дальнейших планах по инициативе самих ребят – поездка в Кострому.

Воробьева Нина Константиновна, классный руководитель 6 «Б» класса

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