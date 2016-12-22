Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png0.png9.png8.png7.png0.png7.png
Сегодня:589
Вчера:929
За неделю:2894
За месяц:16736
Всего:5098707

О Вас:

  • Ваш IP: 141.8.142.2
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

17
Online
22.12.2016 17:11
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

Удивил сам город Мышкин

Подробности
Просмотров: 10

Удивил сам город Мышкин

Группа учеников 6-х классов СОШ «Горки-Х» вместе с классными руководителями на каникулах путешествовали по городам Золотого кольца: Мышкин — Мартыново — Углич
В городе Мышкине ребята побывали в настоящем мышином дворце на приеме у короля и королевы. Величественный дворец, строгие стражники, доброта и музыкальность короля и королевы оставили у ребят очень теплые воспоминания.

Удивил сам город. Мышкин – застывшая старина России. Его не затронуло время. Старые деревянные дома с затейливыми башенками и резными наличниками, маковки церквей вызываютощущение, будто попадаешь в другой мир и другое время.

Ученики узнали, что история Мышкина начинается с ХII века. Знаменитая легенда о Мыши гласит — город заложен князем Мстиславским на месте своего чудесного спасения от укуса змеи (мышь — спасительница разбудила его вовремя), что нашло отражение в гербе города. Так ли это было на самом деле – неизвестно. Но жители города Мышкин верят в эту легенду и почитают Мышь-спасительницу. Музеи, улицы, мельница, старинные дома, валенки и даже местный зоопарк – все Мышиное. Каждый увез сувенирную мышь на память, а для родителей — маленькую мышку для кошелька.

В деревне Мартыново познакомились с обычаями, мифами и фольклором удивительного народа – жителей Кацкой волости Мышкинского уезда, побывали на уроке «Кацкий диалект» в старинной школе ХIХ-ХХ вв. Кацкий диалект – разновидность русского языка севернорусского наречия. На этом диалекте мальчишки и девчонки изучали малые литературные формы: присловья (пословицы и поговорки), прибайки (стихотворения), и коменничанья (пьесы народного театра). С удивлением узнали, что в алфавите кацкарей нет буквы «Д». Попробовали угощение из русской печи (картошка со сливками и топленое молоко).

Город Углич стоит на берегу великой Волги вот уже с середины XIX века. Увидели первую ГЭС, узнали, как работают шлюзы, посетили Кремль, познакомились с его историей. В музее городского быта эксккурсантов встретил лавочник, открыв лавку с товаром. Ребята примеряли у него хромовые сапоги, платки и шали, познакомились с традиционной свахой (эти роли исполняли актеры местного театра). Группе даже дали возможность помузицировать на пианино ХIХ века. У каждого остались очень теплые и трогательные воспоминания об очаровании российской провинции. В дальнейших планах по инициативе самих ребят – поездка в Кострому.

Воробьева Нина Константиновна, классный руководитель 6 «Б» класса

На источник:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1259 
 Размещено - 335   
 За сегодня - 11   
 Вчера - 37 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 43

 2.  kaprizuglich.ru - 20

 3.  Мария - 17

 4. Наталья - 16

 5. Юлия - 15

   

Афоризм дня

  • Борис Кригер

    Лучше быть непризнанным гением, чем признанным идиотом.

  • Софокл

    Блаженна жизнь, пока живешь без дум.

  • Аркадий и Борис Стругацкие

    Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводиться к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает.

   

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63399

    - А у нас как-то крутой каратист пришел служить в армию, так вначале, когда он отдавал честь, каждый раз раскалывал каску...

  • Свежий анекдот N 63400

    Объявление:
    "Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку « Доцент Какнаев».
    Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь".

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.