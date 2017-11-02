29 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе прошли соревнования по бадминтону Спартакиады трудящихся г. Углич.
В спартакиаде по бадминтону участвовали только четыре команды – «Спарт», «Администрация УМР», «Динамо» и «Ветераны».
Соревнования в бадминтоне проходили по круговой системе. За каждый коллектив выступали по три участника.
Победителем турнира стала команда «Динамо» (Первова Екатерина, Филиппова Елена, Зенкова Екатерина). Команды «Администрация УМР» и «Ветераны» по сумме всех встреч набрали равное количество очков, но по результату личной встречи второе место было присуждено команде «Администрация УМР» (Самодурова Светлана, Румянцева Евгения, Цыганова Наталья). Команда «Ветераны» (Соловьёва Ольга, Фоминых Елена, Быкова Татьяна) соответственно на третьем месте. Команда «Спарт» замыкает турнирную таблицу.
После 12 этапов продолжает лидировать команда «Динамо» (24 очка). Её преимущество после двух последних этапов увеличилось. Теперь они опережают ближайшего соперника, команду «Ветераны» на 9 очков. На 3 месте команда «Спарт». 4 и 5 место делят команды «Оптима» и «Администрация УМР».
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