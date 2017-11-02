Знакомая работает бухгалтером в конторе N. Работа ее заключается в проводе всяких документов, накладных и т.д. в небезызвестной 1С.

Конторка маленькая, бюджет маленький, компы - старенькие.

Так сталось, что 1С-ка на ее ПК взяла моду "тупить" по нескольку минут. А работать-то надо!

Девчуля сообразила, что хоть "картинка" и зависла - сама форма работает нормально и данные вбиваются! Ну она и заполняла ее, пользуясь Tab-ом и Enter-ом. Со временем, она поднаторела в этом деле. А когда программа оживала...

В один прекрасный день в бухгалтерию наведался директор и впал в замешательство от следующей сцены: молодая бухгалтерша пьет кофеек, откинувшись на стуле, а на мониторе - форма 1С заполняется сама собой, проводится и отправляется куда надо!