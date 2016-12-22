Земля должна работать

21 декабря одним из основных вопросов повестки заседания Правительства региона стал ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения

– Развитие агропромышленного комплекса является одной из десяти точек роста Ярославской области. И сегодня наша задача – активизировать развитие отрасли. В том числе – путем привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в приоритетные направления агропромышленного комплекса, – подчеркнул врио губернатора Яр Дмитрий Миронов. – Земля должна работать. Однако в настоящий момент более половины имеющихся в регионе площадей пашни не используется. При этом перспективных участков для масштабного развития сельского хозяйства тоже не хватает. Наша задача исправить этот дисбаланс. Фактическое использование земель должно соответствовать их целевому назначению.

Площадь пашни в Ярославской области – свыше 720 тысяч гектаров. Однако более половины из них не используется.

– Необходимо увеличивать динамику ввода земель в оборот, – сказал председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко. В то же время, просто распахивать землю и отчитываться, что она введена в оборот, мало. Нужно ее использовать, привлекать инвесторов. А это совместная работа Правительства области и муниципальных властей.



План по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на следующий год – 40 тысяч гектаров. Как сообщил Дмитрий Степаненко, цифра определена на основании детальной проработки вопроса с муниципальными образованиями и учитывает заявленную потребность инвесторов.



Директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков отметил, что в числе основных проблем, тормозящих процесс, – отсутствие выверенных данных по учету земель сельхозназначения, неисполнение обязательств по оформлению невостребованных земельных долей и другие. В каждом из направлений ведется целенаправленная работа.



На заседании был представлен опыт Угличского муниципального района, который входит в число лидеров по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Наиболее неблагополучная обстановка по этому направлению в Большесельском районе, руководство которого отчиталось о мерах, принимаемых для исправления ситуации.