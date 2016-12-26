31 декабря Галина Ивановна и Вячеслав Фёдорович Кануновы отметят 50-летний юбилей совместной жизни. Это важное событие, несомненно, станет лучшим новогодним подарком для супругов
Столько времени прошло, а день своего знакомства они до сих пор помнят до мельчайших подробностей.
Галина и Вячеслав жили в соседних квартирах, но заметили друг друга только спустя два года. У девушки был день рождения, пришли друзья, её сестра пригласила и Вячеслава. Тогда-то наши герои наконец встретились взглядами, а уже через год сыграли свадьбу.
– 31 декабря 1966 года загс был полон народа, – вспоминает Галина Ивановна. – В тот день регистрировалось большое количество пар. Мы были двенадцатые в очереди, а было довольно холодно. На нашей с мужем росписи присутствовали не только близкие нам люди, но и многочисленные гости следующих за нами влюблённых.
По словам супругов, их свадьба была такой весёлой и шумной, что про Новый год даже не вспоминали. Гуляли аж три дня, а потом молодожёны уехали в Ташкент восстанавливать город после землетрясения. Кстати, Вячеслав Фёдорович не раз помогал тем, кто в беде. За свою жизнь он сдал 45 литров крови и является четырежды почётным донором России и Советского Союза.
Вместе наши герои переживали испытания, вместе искренне радовались приятным моментам, например, рождению двоих замечательных сыновей. Оба работали на часовом заводе: она 36 лет, он больше сорока. Общими были и увлечения – страсть к путешествиям и, конечно, любовь к музыке.
В духовой оркестр, руководителем которого был Александр Павлович Сысоев, Вячеслав Канунов пришёл совсем ещё мальчишкой. Здесь он научился играть на тромбоне (не расстаётся с ним вот уже 60 лет). Практически ни одно мероприятие, ни один праздник в Угличе не обходится без выступления знаменитого коллектива имени Сысоева, и всегда рядом с музыкантом его верная спутница – жена. Галина Ивановна для него самый главный зритель и поклонница.
В чём же всё-таки секрет супругов Кануновых, как им удалось пройти такой долгий путь в полвека рука об руку, душа в душу, поинтересовались мы у них.
– Хоть у нас и разные характеры, мы умеем уступать друг другу, находить компромисс, – говорит Галина Ивановна. – Между мужем и женой обязательно должно быть взаимоуважение.
С золотой свадьбой наших героев придут поздравить все их близкие и родные, в том числе и четверо внуков, двое из которых недавно уже обзавелись семьями. Так что юбиляры с нетерпением ждут следующего поколения Кануновых. И кто знает, может, правнуков им подарит 2017 год.
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