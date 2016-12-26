Золотая свадьба на Новый год

31 декабря Галина Ивановна и Вячеслав Фёдорович Кануновы отметят 50-летний юби­лей совместной жизни. Это важное событие, несомненно, станет лучшим новогодним подарком для супругов

Столь­ко времени прошло, а день своего знакомства они до сих пор помнят до мельчайших подробностей.

Галина и Вячеслав жили в соседних квартирах, но заметили друг друга только спустя два года. У девушки был день рождения, пришли друзья, её сестра при­гласила и Вячеслава. Тогда-то наши герои наконец встретились взглядами, а уже через год сыгра­ли свадьбу.

– 31 декабря 1966 года загс был полон народа, – вспоми­нает Галина Ивановна. – В тот день регистрировалось боль­шое количество пар. Мы были двенадцатые в очереди, а было довольно холодно. На нашей с мужем росписи присутствовали не только близкие нам люди, но и многочисленные гости следую­щих за нами влюблённых.

По словам супругов, их свадьба была такой весёлой и шумной, что про Новый год даже не вспо­минали. Гуляли аж три дня, а потом молодожёны уехали в Ташкент восстанавливать город после землетрясения. Кстати, Вячеслав Фёдорович не раз помогал тем, кто в беде. За свою жизнь он сдал 45 литров крови и является четырежды почётным донором России и Советского Союза.

Вместе наши герои переживали испытания, вместе искренне радовались приятным моментам, например, рождению двоих замечательных сыновей. Оба ра­ботали на часовом заводе: она 36 лет, он больше сорока. Общими были и увлечения – страсть к пу­тешествиям и, конечно, любовь к музыке.

В духовой оркестр, руководи­телем которого был Александр Павлович Сысоев, Вячеслав Канунов пришёл совсем ещё мальчишкой. Здесь он научился играть на тромбоне (не расстаёт­ся с ним вот уже 60 лет). Прак­тически ни одно мероприятие, ни один праздник в Угличе не обходится без выступления знаменитого коллектива имени Сысоева, и всегда рядом с му­зыкантом его верная спутница – жена. Галина Ивановна для него самый главный зритель и поклонница.

В чём же всё-таки секрет супру­гов Кануновых, как им удалось пройти такой долгий путь в пол­века рука об руку, душа в душу, поинтересовались мы у них.

– Хоть у нас и разные характе­ры, мы умеем уступать друг дру­гу, находить компромисс, – гово­рит Галина Ивановна. – Между мужем и женой обязательно должно быть взаимоуважение.

С золотой свадьбой наших ге­роев придут поздравить все их близкие и родные, в том числе и четверо внуков, двое из ко­торых недавно уже обзавелись семьями. Так что юбиляры с нетерпением ждут следующего поколения Кануновых. И кто знает, может, правнуков им по­дарит 2017 год.

Наталья ОВЧИННИКОВА

«Угличанин» №50 (503) от 21.12.2016 года





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