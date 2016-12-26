Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png1.png0.png2.png0.png0.png4.png
Сегодня:420
Вчера:680
За неделю:1100
За месяц:20033
Всего:5102004

О Вас:

  • Ваш IP: 54.224.77.253
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

6
Online
27.12.2016 15:11
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

Золотая свадьба на Новый год

Подробности
Просмотров: 1

Золотая свадьба на Новый год

31 декабря Галина Ивановна и Вячеслав Фёдорович Кануновы отметят 50-летний юби­лей совместной жизни. Это важное событие, несомненно, станет лучшим новогодним подарком для супругов

Столь­ко времени прошло, а день своего знакомства они до сих пор помнят до мельчайших подробностей.

Галина и Вячеслав жили в соседних квартирах, но заметили друг друга только спустя два года. У девушки был день рождения, пришли друзья, её сестра при­гласила и Вячеслава. Тогда-то наши герои наконец встретились взглядами, а уже через год сыгра­ли свадьбу.

– 31 декабря 1966 года загс был полон народа, – вспоми­нает Галина Ивановна. – В тот день регистрировалось боль­шое количество пар. Мы были двенадцатые в очереди, а было довольно холодно. На нашей с мужем росписи присутствовали не только близкие нам люди, но и многочисленные гости следую­щих за нами влюблённых.

По словам супругов, их свадьба была такой весёлой и шумной, что про Новый год даже не вспо­минали. Гуляли аж три дня, а потом молодожёны уехали в Ташкент восстанавливать город после землетрясения. Кстати, Вячеслав Фёдорович не раз помогал тем, кто в беде. За свою жизнь он сдал 45 литров крови и является четырежды почётным донором России и Советского Союза.

Вместе наши герои переживали испытания, вместе искренне радовались приятным моментам, например, рождению двоих замечательных сыновей. Оба ра­ботали на часовом заводе: она 36 лет, он больше сорока. Общими были и увлечения – страсть к пу­тешествиям и, конечно, любовь к музыке.

В духовой оркестр, руководи­телем которого был Александр Павлович Сысоев, Вячеслав Канунов пришёл совсем ещё мальчишкой. Здесь он научился играть на тромбоне (не расстаёт­ся с ним вот уже 60 лет). Прак­тически ни одно мероприятие, ни один праздник в Угличе не обходится без выступления знаменитого коллектива имени Сысоева, и всегда рядом с му­зыкантом его верная спутница – жена. Галина Ивановна для него самый главный зритель и поклонница.

В чём же всё-таки секрет супру­гов Кануновых, как им удалось пройти такой долгий путь в пол­века рука об руку, душа в душу, поинтересовались мы у них.

– Хоть у нас и разные характе­ры, мы умеем уступать друг дру­гу, находить компромисс, – гово­рит Галина Ивановна. – Между мужем и женой обязательно должно быть взаимоуважение.

С золотой свадьбой наших ге­роев придут поздравить все их близкие и родные, в том числе и четверо внуков, двое из ко­торых недавно уже обзавелись семьями. Так что юбиляры с нетерпением ждут следующего поколения Кануновых. И кто знает, может, правнуков им по­дарит 2017 год.

Наталья ОВЧИННИКОВА
«Угличанин» №50 (503) от 21.12.2016 года


На источник:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1260 
 Размещено - 378   
 За сегодня -  
 Вчера - 23 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 44

 2.  Estate-Service.biz - 34

 3.  kaprizuglich.ru - 30

 4. Мария - 17

 5. Наталья - 16

   

Афоризм дня

  • Лао-Цзы

    Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи.

  • Джеймс Мэттис

    Я пришел с миром, я не захватил с собой артиллерию. Но я умоляю вас, со слезами на глазах: … Если вы захотите меня поиметь — я вас всех убью.

  • Ралф Эмерсон

    Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.

   

Свежий анекдот

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.