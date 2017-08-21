«Золотое кольцо» и сувениры из Углича

Фактически «Золотое кольцо» – это группа городов, сосредоточенных на территории Центральной России и представляющих определённую историческую и культурную ценность

Соединённые автомобильными дорогами, они формируют символический круг, ставший олицетворением культурного наследия нашей страны. Более того, многие из его городов и их достопримечательности являются объектами охраны Фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Традиционно в состав «Золотого кольца России» входят восемь городов – Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль.

Все они расположились на территории шести областей – Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской и Ярославской. Но, помимо основного списка городов, существует ещё один, так называемый дискуссионный перечень, включающий уже более 20 населённых пунктов. Посещение этих мест зависит от выбранного туристического маршрута и как правило определяется компанией-организатором. В него входят Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и ряд других городов, сёл и посёлков.

В этом году в России отмечают 50-летний юбилей этого туристического образования. Углич всегда с удовольствием посещали и посещают тысячи туристов российских и иностранных. И вот что интересно – художники Углича ещё в 80-е годы интуитивно почувствовали дефицит сувенирной продукции в нашей Ярославской области и в стране и вышли на местную администрацию с предложением осваивать этот «рынок». На Набережной им отдали несколько пустовавших в то время зданий бывшего больничного городка, в которых они создали художественно-производственные мастерские. Надежда Лаврова и Вениамин Малянов за опытом поехали в Ригу и Таллин. Из Прибалтики в Углич, помимо идей, привезли множество сувенирной продукции, выполненной в технике шелкографии. В мастерских разработали чертежи и смонтировали своими силами станок для создания собственных изделий. В 1988 году Александр Петров создаёт эскиз календаря с Драконом. Тогда многие увлекались восточной символикой. В результате – невероятный успех и большие заказы на календари. Напечатав большой тираж, художники получили первые средства, которые тут же были вложены в производство. Затем Лилия Старостина проектирует в этом же формате вымпел-рушник с мерами веса – на него тоже пошли большие заказы.

Можно сказать, что наши мастерские очень вовремя открылись, и их продукции был дан зелёный свет. Кроме основных работников-художников (в разные периоды их было от 20 до 30 человек), ежемесячно более 500 угличан-надомников в течение почти 20 лет трудились и создавали настоящие произведения искусства.

В мастерских начали делать и сувениры с тематикой «Золотое Кольцо». Татьяна Рябухина и Анатолий Левкин делают серию вымпелов с гербами городов «Золотого кольца», а Надежда Лаврова проектирует календари. Работа эта очень кропотливая. Кроме эскиза, нужно было сделать точный рисунок 1:1 на каждый цвет и календарную сетку.

Производство стало расширяться. С января 1990 года кооперативное объединение преобразовалось в художественные мастерские при Ярославском творческом производственном комбинате Худфонда РСФСР. Ночами художники печатали большие тиражи вымпелов «Золотого кольца», другие художники и надомники доводили сувениры до товарного вида – приклеивали деревянную палочку, верёвочку, ценник. Помогали оформлять эти вымпелы друзья. К примеру, Юлия Воронова рассказывала, как она, будучи ещё школьницей, помогала делать вымпелы с символикой «Золотого кольца» своей маме и получала за это свои первые заработанные деньги. Стоили эти сувениры в 1990-х годах один рубль.

Вымпелы с символикой «Золотого кольца» печатались тысячными тиражами, распространялись через сеть киосков «Союзпечати». Александр Петров намотал тогда на спидометре своей легковой автомашины тысячи километров, объезжая города нашей Ярославской области и выезжая за её пределы как курьер.

В 1991 году в рамках празднования Дня города на центральной площади был открыт художественный салон, отремонтированный и оснащённый на средства Угличских художественно-производственных мастерских (УХМП). В нём продавалась только сувенирная продукция наших мастерских – куклы, флористика, лоскутные панно, вышитые изделия, керамика и, конечно же, вымпелы городов «Золотого кольца России». Долгие годы, пока существовали УХПМ, горожане и гости города с удовольствием посещали этот салон, и продукция расходилась на ура.

Продавали нашу сувенирную продукцию и на теплоходах. В Угличе на суда продукцию привозили, и во время круиза туристы её очень хорошо раскупали, часто даже запаса хватало только на часть пути. Когда сувениры заканчивались, с теплоходов звонили в мастерские Вениамину Малянову. Он тут же давал распоряжение – собрать очередную «порцию» сувениров, погрузить в машину. По автомобильным дорогам наши водители мчались на встречу с теплоходом в город, в котором планировалась очередная остановка. Так происходило неоднократно. Знали нашу сувенирную продукцию и в городе-побратиме в Идштайне (Германия). Там проходили выставки-продажи изделий УХПМ. Немцы с удовольствием раскупали сувениры угличан, дарили их своим родным и близким.

Продукция наших мастерских всегда отличалась высоким художественным качеством. Многие виды сувениров, изготовляемых в УХПМ, проходили экспертную оценку художественного совета Ярославской области, им присваивался индекс изделий художественных промыслов. Это открывало перед организаторами УХМП двери самых престижных выставок в выставочных залах городов Ярославской области и в столице.

В начале 2000-х годов мастерские в силу разных причин прекратили своё существование. Многие их сотрудники, получив колоссальный опыт, ушли в предприниматели, открыв свой бизнес, кто-то продолжает продавать свои изделия на туристической тропе: Алла Батошкина – флористику, Ирэна Царькова – кукол… Большинство из тех, кто работал в мастерских, с теплотой вспоминают о том замечательном плодотворном времени.

В год юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо России» считаю умесным вспомнить о замечательных мастерах своего дела – художниках УХПМ, которые рассказывали через сувенирную продукцию с символикой «Золотого кольца России» о наших старинных городах с богатой историей.

Алла ЛЕНГВЕНС

«Угличанин» №31 (535) от 09.08.2017 года