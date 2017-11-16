Уже на протяжении многих лет в Угличском районе успешно развивается направлении «Волонтерство», выращено не одно поколение активных ребят, которые не устают помогать людям, делать мир вокруг себя добрее, радостнее, ярче.
Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее!
Огромное количество представителей нашей молодежи занимаются оказанием безвозмездной помощью: «размножают» улыбки в наше нелегкое время, дают надежду на излечение больных, вселяют веру в молодое поколение у пожилых людей, проводят мероприятия любой направленности: от субботника и уборки в квартире ветерана до помощи в крупнейших региональных и муниципальных мероприятиях. Многие ребята в волонтерстве находят друзей близких по духу, чувствуют себя жизненно необходимыми кому-то. Но, как говорят, «один в поле не воин», поэтому в Угличском волонтерстве уже давно появилась тенденция к объединению волонтеров в отряды. Очень радостно видеть, что и сельская молодежь не отстает и принимает активное участие в добровольческом движении.
Вчера 15 ноября в МЦ «Солнечный» состоялся очный этап конкурса «Лучший волонтерский отряд Угличского муниципального района».
Целью всего конкурса является выявление и поощрение молодых людей, занимающихся добровольческой деятельностью в течение года, популяризация добровольческого движения, привлечение молодежи к добровольческой (волонтерской) деятельности.
В этом году в конкурсе участвовали 5 отрядов:
- Волонтерский отряд «Втеме»
- Волонтерский отряд «Зеленый Углич» (МОУ ДОД «Дом детского творчества «Станция юных натуралистов»)
- Волонтерский отряд «МОГУ» (МОО «МОГУ»)
- Волонтерский отряд «Марафон добрых дел» (Отрадновское сельское поселение)
- Волонтерский отряд «Актив» (МУ«Центр «Гармония»)
На заочном этапе конкурсная комиссия оценивала достижения и работу, проводимую отрядами. По результатам заочного этапа все отряды прошли в очный этап.
Участники должны были представить свой волонтерский отряд и пройти испытания на командообразование. В конце конкурсных заданий были подведены итоги и места распределились следующим образом:
- место- Волонтерский отряд «Марафон добрых дел» (Отрадновское сельское поселение)
- место- Волонтерский отряд «Втеме»
- место- Волонтерский отряд «Актив» (МУ «Центр «Гармония»)
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