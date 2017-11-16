Чтобы быть волонтером, не нужно быть особенным- нужно быть человеком!

Уже на протяжении многих лет в Угличском районе успешно развивается направлении «Волонтерство», выращено не одно поколение активных ребят, которые не устают помогать людям, делать мир вокруг себя добрее, радостнее, ярче.

Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее!

Огромное количество представителей нашей молодежи занимаются оказанием безвозмездной помощью: «размножают» улыбки в наше нелегкое время, дают надежду на излечение больных, вселяют веру в молодое поколение у пожилых людей, проводят мероприятия любой направленности: от субботника и уборки в квартире ветерана до помощи в крупнейших региональных и муниципальных мероприятиях. Многие ребята в волонтерстве находят друзей близких по духу, чувствуют себя жизненно необходимыми кому-то. Но, как говорят, «один в поле не воин», поэтому в Угличском волонтерстве уже давно появилась тенденция к объединению волонтеров в отряды. Очень радостно видеть, что и сельская молодежь не отстает и принимает активное участие в добровольческом движении.

Вчера 15 ноября в МЦ «Солнечный» состоялся очный этап конкурса «Лучший волонтерский отряд Угличского муниципального района».

Целью всего конкурса является выявление и поощрение молодых людей, занимающихся добровольческой деятельностью в течение года, популяризация добровольческого движения, привлечение молодежи к добровольческой (волонтерской) деятельности.

В этом году в конкурсе участвовали 5 отрядов:

Волонтерский отряд «Втеме»

Волонтерский отряд «Зеленый Углич» (МОУ ДОД «Дом детского творчества «Станция юных натуралистов»)

Волонтерский отряд «МОГУ» (МОО «МОГУ»)

Волонтерский отряд «Марафон добрых дел» (Отрадновское сельское поселение)

Волонтерский отряд «Актив» (МУ«Центр «Гармония»)

На заочном этапе конкурсная комиссия оценивала достижения и работу, проводимую отрядами. По результатам заочного этапа все отряды прошли в очный этап.



Участники должны были представить свой волонтерский отряд и пройти испытания на командообразование. В конце конкурсных заданий были подведены итоги и места распределились следующим образом:

место- Волонтерский отряд «Марафон добрых дел» (Отрадновское сельское поселение) место- Волонтерский отряд «Втеме» место- Волонтерский отряд «Актив» (МУ «Центр «Гармония»)

«Чтобы быть волонтером, не нужно быть особенным- нужно быть человеком!»