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Дворец Культуры

Муниципальный этап всероссийских соревнований «Чудо - шашки»

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Муниципальный этап всероссийских соревнований «Чудо - шашки»

15 ноября состоялось открытие муниципального этапа соревнований по шашкам «Чудо - шашки»

Традиционно соревнования «Чудо - шашки» между командами образовательных учреждений проходят несколько дней на базе Дома детского творчества.

С 15 по 17 ноября в них примут участие более 30 обучающихся из 8 городских школ, а с 21 ноября за победу будут бороться ребята из Заозерской, Ильинской, Клементьевской, Юрьевской, Отрадновской школ. Всего в соревнованиях по шашкам «Чудо - шашки» примет участие более 60 обучающихся из городских и сельских школ района, а победители и призеры будут награждены грамотами управления образования.

В марте 2018 года команда – победитель муниципального тура будет представлять Угличский район в региональном этапе всероссийских соревнований по шашкам.

Королькова Т.В.,
ведущий специалист управления образования

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