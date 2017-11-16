15 ноября состоялось открытие муниципального этапа соревнований по шашкам «Чудо - шашки»

С 15 по 17 ноября в них примут участие более 30 обучающихся из 8 городских школ, а с 21 ноября за победу будут бороться ребята из Заозерской, Ильинской, Клементьевской, Юрьевской, Отрадновской школ. Всего в соревнованиях по шашкам «Чудо - шашки» примет участие более 60 обучающихся из городских и сельских школ района, а победители и призеры будут награждены грамотами управления образования.