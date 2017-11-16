Расписание. Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки и Деда Мороза

Новогодние праздники – самое счастливое время! Начинаются каникулы, ежедневные катания на коньках и лыжах, веселые игры во дворе

Дети с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и, конечно же, праздничных развлечений и подарков.

Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных героев.



2 января в 11.00 и 13.00, 3 и 4 января в 11.00

Малый зал ДК Новогоднее представление у ёлки для самых маленьких «Волшебный колокольчик» 0+

Встреча с любимыми героями и сладкий подарок от Деда Мороза!

Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.

2 января в 15.00, 3 и 4 в 13.00 и 15.00

Холл II этажа ДК

Сказочное представление у ёлки «Искатели чудес или Новогодняя перезагрузка» 6+

Дед Мороз обещает всем веселое настроение и сладкие подарки!

Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.

Запись и заказ билетов по тел. 4-11-02

ИМЦ ДК