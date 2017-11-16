Новогодние праздники – самое счастливое время! Начинаются каникулы, ежедневные катания на коньках и лыжах, веселые игры во дворе
Дети с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и, конечно же, праздничных развлечений и подарков.
Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных героев.
2 января в 11.00 и 13.00, 3 и 4 января в 11.00
Малый зал ДК Новогоднее представление у ёлки для самых маленьких «Волшебный колокольчик» 0+
Встреча с любимыми героями и сладкий подарок от Деда Мороза!
Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.
2 января в 15.00, 3 и 4 в 13.00 и 15.00
Холл II этажа ДК
Сказочное представление у ёлки «Искатели чудес или Новогодняя перезагрузка» 6+
Дед Мороз обещает всем веселое настроение и сладкие подарки!
Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.
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