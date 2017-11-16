  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Расписание. Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки и Деда Мороза

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Дворец Культуры

Расписание. Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки и Деда Мороза

Подробности
Просмотров: 10

Расписание. Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки и Деда Мороза

Новогодние праздники – самое счастливое время! Начинаются каникулы, ежедневные катания на коньках и лыжах, веселые игры во дворе

Дети с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и, конечно же, праздничных развлечений и подарков.

Дворец культуры приглашает детей и родителей на увлекательные новогодние представления с участием Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных героев.


2 января в 11.00 и 13.00, 3 и 4 января в 11.00

Малый зал ДК Новогоднее представление у ёлки для самых маленьких «Волшебный колокольчик» 0+

Встреча с любимыми героями и сладкий подарок от Деда Мороза!

Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.

2 января в 15.00, 3 и 4 в 13.00 и 15.00

Холл II этажа ДК

Сказочное представление у ёлки «Искатели чудес или Новогодняя перезагрузка» 6+

Дед Мороз обещает всем веселое настроение и сладкие подарки!

Цена билета 300 руб., взрослый - 30 руб.

Запись и заказ билетов по тел. 4-11-02
ИМЦ ДК

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Мишель Монтень

    Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.

  • Бауржан Тойшибеков

    Если человек готов пожертвовать собой ради истины, то он настоящий философ. А если он готов пожертвовать истиной ради ближнего, то он настоящий мудрец.

  • Валерий Афонченко

    Не игнорируйте себя в жизни.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 66694

    Деньги меня не испортили. Даже не пытались...

  • Свежий анекдот N 66695

    Реклама. Звонит из какого-то медицинского центра девушка оператор.
    О: Здравствуйте. Медицинский центр med_name, для Вас специальное предложение.
    Я: Извините, но Вы ошиблись номером.
    Тишина 5 секунд и вешают трубку.