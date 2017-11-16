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Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 08.11.2017 по 14.11.2017

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Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 08.11.2017 по 14.11.2017

За период с 08.11.2017 по 14.11.2017 на территории УМР зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили телесные повреждения, в т.ч. 2 несовершеннолетних.

08.11.2017 на 6 км автодороги Углич – Ростов водитель автомобиля Шкода Октавиа совершил съезд в кювет с опрокидыванием. Пострадавших нет.
08.11.2017 около д.50 на ул. Ленина водитель автомобиля Фольксваген Пассат совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения.
09.11.2017 водитель автобуса ПАЗ-32054 совершил наезд на пешехода (ребенка), переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения..
09.11.2017 на перекрестке ул. Ленина и пл. Успенская водитель автомобиля ВАЗ 211440 не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
11.11.2017 на 80 км автодороги Ярославль-Углич водитель автомобиля Инфинити совершил наезд на дикое животное (лось), в результате которого выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение автомобилем Рено Логан. В результате ДТП пассажиры обоих транспортных средств получили телесные повреждения.
13.11.2017 на 153 км автодороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Тойота Хайлюкс не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения.
13.11.2017 на ул.Ленинское шоссе водитель автомобиля ЗИЛ не справился с управлением, совершил наезд на препятствие: дорожное ограждение и столб ЛЭП. Пострадавших нет.
14.11.2017 на 2 км автодороги Углич – Ульянкино произошло столкновение автомобиля Шевролет и автомобиля УАЗ 315195. Пострадавших нет.
14.11.2017 на 1 км автодороги Углич – Маймеры произошло столкновение автомобиля ВАЗ 21310 и автомобиля УАЗ 3741. Пострадавших нет.
14.11.2017 на 150 км автодороги Сергеев Посад-Калязин-Углич-Рыбинск-Череповец водитель автомобиля Фольксваген Т-4 не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и совершил столкновение с автогрейдером Вольво G -946. В результате столкновения водитель автомобиля получил телесные повреждения.
За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 85 участников дорожного движения, в т.ч. 7 человека – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции Н.В. Колобкова

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