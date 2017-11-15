Юный талант России обучается в ДХШ Углича

В городе Москве в ноябре 2017 года в режиме реального времени проходил финальный этап Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный талант России»

В городе Москве в ноябре 2017 года в режиме реального времени проходил финальный этап Всероссийского открытого художественного конкурса «Юный талант России».

Предварительный отбор проводился среди 200 участников со всех уголков России. Жюри для финального этапа отбирало лучших.

В число 30 финалистовконкурса «Юный талант России» вошла и учащаяся ДХШ Углича Мартынова Алина.

В течение трёх дней в номинациях: «рисунок», «живопись», «композиция» - Алина выполняла работы в режиме реального времени. В двух номинациях она заняла второе и третье места.

Коллектив Детской художественной школы гордится победами в столь престижном конкурсе и желает дальнейших творческих побед своей ученице.

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