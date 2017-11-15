В Бурмасово «АгриВолга» построила новую молочно-товарную ферму на 500 голов

15 ноября холдинг «АгриВолга» официально запустил новую современную молочно-товарную ферму на 500 голов в деревне Бурмасово Угличского района

Работа по созданию фермы велась в рамках подписанного на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016» соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Ярославской области и некоммерческой организацией «Национальный союз производителей и потребителей органической продукции».

Реализация проекта позволит увеличить объем налоговых отчислений в бюджет области на 3 миллиона рублей, создать новые рабочие места, будет способствовать росту производства молока в регионе.

На ферме запланировано производство 6 тысяч литров молока в год на одну корову. В проект инвестировано более 87 миллионов рублей.

– «АгриВолга» занимается органическим сельским хозяйством уже почти 10 лет. За это время мы создали достаточно устойчивое производство – сейчас у нас около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, – рассказал руководитель группы компаний «Агранта», в которую входит холдинг «АгриВолга», Сергей Бачин. – И мы продолжаем работать в этом направлении. В органическом производстве ферма не может быть рассчитана больше чем на 500 коров, потому что очень важно, чтобы нагрузка на природу была ограниченной, щадящей. Поэтому мы просто открываем много ферм. В этом году это уже вторая наша ферма на 500 голов.

Реализация потенциала агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений программы социально-экономического развития региона «10 точек роста». Правительство области ведет работу с инвесторами по созданию новых и реконструкции имеющихся объектов, оказывает поддержку производителям, в том числе путем продвижения их продукции, создания региональной системы качества.

Принятые меры уже позволили увеличить объемы производства молока. В январе – октябре в Ярославской области они составили 235,5 тысячи тонн, что почти на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях достиг 5286 кг против 4777 кг в первые 10 месяцев 2016-го.

В планах у «АгриВолги» – строительство площадки для содержания специализированного мясного крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 1000 голов в деревне Черницино