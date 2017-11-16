В Ярославской области появился новый праздник

В День «Золотого кольца» - золотые свадьбы

В календаре праздников Ярославской области появилась еще одна дата - 21 ноября. Именно в этот день в 1967 году в прессе прозвучала идея создать туристический маршрут «Золотое кольцо».

Принадлежала она журналисту газеты «Советская культура» Юрию Бычкову.

А с инициативой ежегодно отмечать эту дату выступил губернатор Дмитрий Миронов на открытии VII Международного туристического форума «VISIT RUSSIA». Сегодня журналистам рассказали о том, как пройдет этот праздник в столице «Золотого кольца». 21 ноября в Ярославле соберутся семейные пары из Ростова, Переславля-Залесского, Владимира, Суздаля, Иванова, Костромы и Сергиева-Посада, которые в этом году отмечают «золотую» свадьбу.

«Нам показалось, что это очень красивая идея - отметить свой выдающийся день на «Золотом кольце». Мы надеемся, что это со временем разовьется в большой туристический поток, и в России станет модным для начала, а со временем и традиционным, отмечать все юбилейные свадебные даты в наших городах», - рассказала Юлия Рыбакова - директор Департамента туризма ЯО.

В этот день пары-юбиляры ожидает экскурсионная программа, торжественный прием в Художественном музее, фотосессия, концерт, подарки и свадебное угощение. Поздравить столицу «Золотого кольца» с Днем рождения приедут мэры городов, входящих в турмаршрут. Кроме того, ярославцев и гостей города ждет приятный гастрономический сюрприз: 21% скидка на спецменю в самых популярных ярославских кафе и ресторанах. Кульминацией станет открытие штаб-квартиры Союза городов «Золотого кольца». Обо всех праздничных событиях «Вести» подробно расскажут 21 ноября.

На источник: