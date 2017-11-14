Ярославский облизбирком получил премию в области электронной электоральной политики за «Выборы76»
К губернаторским выборам, прошедшим в сентябре этого года, избирательной комиссией было разработано мобильное приложение «Выборы76».
Этот пилотный проект, подобный софт, применяли лишь в трех субъектах Российской Федерации. Но именно ярославское ноу-хау «Выборы76» по мнению экспертов признано лучшим.
Пока программа носит информационный характер. В приложении размещены данные о кандидатах, а избиратель по средствам геолокации, может найти свой пункт голосования. Но глава избиркома не исключает, что уже через несколько лет софт станет доступен и для самой процедуры голосования.
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